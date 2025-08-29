Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Dronų ataka Rusijoje: darbą sustabdė viena didžiausių naftos perdirbimo gamyklų

2025-08-29 20:24 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-29 20:24

„Rosneft“ valdomoje naftos perdirbimo gamykloje Rusijoje, Kujbiševske, buvo sustabdytas darbas, skelbia „Reuters“. Darbas sustabdytas nuo rugpjūčio 28 d. po Ukrainos dronų atakų.

Rusijoje – nerami naktis: naftos perdirbimo gamyklos paskendo liepsnose (nuotr. Telegram)

Pasak šaltinių, per ataką buvo apgadinti abu pagrindiniai naftos perdirbimo įrenginiai gamykloje.

1

Pasak šaltinių, per ataką buvo apgadinti abu pagrindiniai naftos perdirbimo įrenginiai gamykloje.

Be to, buvo apgadinti ir kai kurie antriniai naftos perdirbimo įrenginiai.

Gamykloje ką tik padarytas remontas

Šaltiniai sako, kad gamykla buvo vos pradėjusi dirbti. Joje nuo liepos 1-osios vyko didelis remontas. Darbas buvo atnaujintas rugpjūčio 21 d.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ši gamykla yra „Rosneft“ Samaros naftos perdirbimo gamyklų grupės dalis. Šiuo metu Syzrano naftos perdirbimo gamykla taip pat neveikia, ji rugpjūčio 15 d. buvo sustabdyta dėl dronų padarytos žalos.

Kujbiševsko naftos perdirbimo gamyklos pajėgumas yra 7,0 mln. tonų naftos per metus, arba apie 140 000 barelių per dieną.

Skaičiuojama, kad 2024 m. ši naftos perdirbimo gamykla perdirbo 4,7 mln. tonų žalios naftos, pagamino 0,8 mln. tonų benzino, 1,4 mln. tonų dyzelinio kuro ir 1,3 mln. tonų mazuto.

