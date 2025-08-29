Dronų ataka Rusijoje: darbą sustabdė viena didžiausių naftos perdirbimo gamyklų

Pasak šaltinių, per ataką buvo apgadinti abu pagrindiniai naftos perdirbimo įrenginiai gamykloje.
Be to, buvo apgadinti ir kai kurie antriniai naftos perdirbimo įrenginiai.
Gamykloje ką tik padarytas remontas
Šaltiniai sako, kad gamykla buvo vos pradėjusi dirbti. Joje nuo liepos 1-osios vyko didelis remontas. Darbas buvo atnaujintas rugpjūčio 21 d.
Ši gamykla yra „Rosneft“ Samaros naftos perdirbimo gamyklų grupės dalis. Šiuo metu Syzrano naftos perdirbimo gamykla taip pat neveikia, ji rugpjūčio 15 d. buvo sustabdyta dėl dronų padarytos žalos.
Kujbiševsko naftos perdirbimo gamyklos pajėgumas yra 7,0 mln. tonų naftos per metus, arba apie 140 000 barelių per dieną.
Skaičiuojama, kad 2024 m. ši naftos perdirbimo gamykla perdirbo 4,7 mln. tonų žalios naftos, pagamino 0,8 mln. tonų benzino, 1,4 mln. tonų dyzelinio kuro ir 1,3 mln. tonų mazuto.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!