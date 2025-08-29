Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainoje nuo karo pradžios žuvo daugiau kaip 300 menininkų ir žiniasklaidos atstovų

2025-08-29 16:37 / šaltinis: ELTA
2025-08-29 16:37

Nuo Rusijos invazijos pradžios Ukrainoje žuvo 329 kultūros ir žiniasklaidos atstovai, įskaitant 221 Ukrainos menininką ir 108 Ukrainos bei užsienio žiniasklaidos darbuotojus.

Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)

Nuo Rusijos invazijos pradžios Ukrainoje žuvo 329 kultūros ir žiniasklaidos atstovai, įskaitant 221 Ukrainos menininką ir 108 Ukrainos bei užsienio žiniasklaidos darbuotojus.

0

Apie tai pranešė Ukrainos kultūros ir strateginių komunikacijų ministerija.

Ministerija pabrėžė, kad šie skaičiai atspindi ne tik žmonių aukų mastą, bet ir atkartoja tragiškus Ukrainos istorijos puslapius.

„Kaip stalinistinis režimas sunaikino ukrainiečių menininkų kartą po 1920 ir 1930 metų, lygiai taip pat šiandien Rusija sąmoningai naikina Ukrainos kultūros elitą“, – sakoma pranešime.

