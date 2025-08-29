Ukrainoje nuo karo pradžios žuvo daugiau kaip 300 menininkų ir žiniasklaidos atstovų

Apie tai pranešė Ukrainos kultūros ir strateginių komunikacijų ministerija.
Ministerija pabrėžė, kad šie skaičiai atspindi ne tik žmonių aukų mastą, bet ir atkartoja tragiškus Ukrainos istorijos puslapius.
„Kaip stalinistinis režimas sunaikino ukrainiečių menininkų kartą po 1920 ir 1930 metų, lygiai taip pat šiandien Rusija sąmoningai naikina Ukrainos kultūros elitą“, – sakoma pranešime.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!