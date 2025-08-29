Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Slovakijos konsulatas atnaujina turistinių vizų išdavimą rusams

2025-08-29 16:21 / šaltinis: ELTA
2025-08-29 16:21

Slovakijos konsulatas Rusijoje atnaujino turistinių vizų paraiškų priėmimą, savo interneto svetainėje ketvirtadienį pranešė Slovakijos vizų centras Rusijoje.

Slovakijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Slovakijos konsulatas Rusijoje atnaujino turistinių vizų paraiškų priėmimą, savo interneto svetainėje ketvirtadienį pranešė Slovakijos vizų centras Rusijoje.

0

„Slovakijos konsulatas Rusijoje dabar priima prašymus išduoti turistines vizas“, – teigiama pranešime, kurį cituoja Rusijos naujienų agentūra TASS.

Turistinių vizų išdavimą Rusijos piliečiams Slovakija buvo sustabdžiusi 2022 m. rudenį, praėjus keliems mėnesiams nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios, kai Europos Sąjunga (ES) sustabdė vizų išdavimo supaprastinimo susitarimo su Rusija galiojimą. 

