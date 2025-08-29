Slovakijos konsulatas atnaujina turistinių vizų išdavimą rusams

„Slovakijos konsulatas Rusijoje dabar priima prašymus išduoti turistines vizas“, – teigiama pranešime, kurį cituoja Rusijos naujienų agentūra TASS.
Turistinių vizų išdavimą Rusijos piliečiams Slovakija buvo sustabdžiusi 2022 m. rudenį, praėjus keliems mėnesiams nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios, kai Europos Sąjunga (ES) sustabdė vizų išdavimo supaprastinimo susitarimo su Rusija galiojimą.
