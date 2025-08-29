Jermakas Niujorke susitiko su Witkoffu

A. Jermakas apie tai pranešė savo „Telegram“ kanale.
„Kartu su Ukrainos užsienio reikalų ministro pirmuoju pavaduotoju Sergejumi Kyslycia Niujorke susitikau su JAV prezidento Donaldo Trumpo specialiuoju pasiuntiniu Steve‘u Witkoffu. Pagrindinis tikslas – paspartinti realią diplomatiją ir užtikrinti visų Vašingtono aukščiausiojo lygio susitikime pasiektų susitarimų įgyvendinimą. Koordinuojame savo pastangas“, – pareiškė pareigūnas.
Pasak A. Jermako, susitikimą jis pradėjo informuodamas S. Witkoffą apie karo nusikaltimus, kuriuos Rusija ir toliau kasdien vykdo prieš Ukrainos miestus ir bendruomenes. Jis konkrečiai paminėjo didelio masto raketų ir dronų ataką prieš Kyjivą, nusinešusią 23 žmonių, tarp jų – ir keturių vaikų, gyvybes.
„Deja, Rusija nesiima jokių būtinų veiksmų karui užbaigti ir akivaizdžiai tęsia kovos veiksmus. Ukraina remia tvirtą prezidento D. Trumpo ir visų mūsų partnerių ryžtą kuo greičiau pasiekti ilgalaikę taiką“, – pabrėžė A. Jermakas.
Jis pridūrė, kad Ukraina sveikina visas JAV taikos iniciatyvas, tačiau, deja, visas jas stabdo Rusija.
A. Jermakas taip pat pakvietė S. Witkoffą artimiausiu metu apsilankyti Ukrainoje.
Kaip jau buvo pranešta anksčiau, penktadienį Niujorke planuojamas Ukrainos ir JAV delegacijų susitikimas.
Ministrė pirmininkė Julija Svyrydenko ir Prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas savo vizitą JAV pradėjo pagerbdami žuvusiųjų per naujausią Rusijos ataką atminimą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!