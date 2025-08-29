Kalendorius
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Jermakas Niujorke susitiko su Witkoffu

2025-08-29 19:29 / šaltinis: ELTA
2025-08-29 19:29

Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas Niujorke susitiko su Baltųjų rūmų specialiuoju pasiuntiniu Steve‘u Witkoffu.

Andrijus Jermakas (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas Niujorke susitiko su Baltųjų rūmų specialiuoju pasiuntiniu Steve‘u Witkoffu.

REKLAMA
1

A. Jermakas apie tai pranešė savo „Telegram“ kanale.

„Kartu su Ukrainos užsienio reikalų ministro pirmuoju pavaduotoju Sergejumi Kyslycia Niujorke susitikau su JAV prezidento Donaldo Trumpo specialiuoju pasiuntiniu Steve‘u Witkoffu. Pagrindinis tikslas – paspartinti realią diplomatiją ir užtikrinti visų Vašingtono aukščiausiojo lygio susitikime pasiektų susitarimų įgyvendinimą. Koordinuojame savo pastangas“, – pareiškė pareigūnas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak A. Jermako, susitikimą jis pradėjo informuodamas S. Witkoffą apie karo nusikaltimus, kuriuos Rusija ir toliau kasdien vykdo prieš Ukrainos miestus ir bendruomenes. Jis konkrečiai paminėjo didelio masto raketų ir dronų ataką prieš Kyjivą, nusinešusią 23 žmonių, tarp jų – ir  keturių vaikų, gyvybes.

REKLAMA
REKLAMA

„Deja, Rusija nesiima jokių būtinų veiksmų karui užbaigti ir akivaizdžiai tęsia kovos veiksmus. Ukraina remia tvirtą prezidento D. Trumpo ir visų mūsų partnerių ryžtą kuo greičiau pasiekti ilgalaikę taiką“, – pabrėžė A. Jermakas.

REKLAMA

Jis pridūrė, kad Ukraina sveikina visas JAV taikos iniciatyvas, tačiau, deja, visas jas stabdo Rusija.

A. Jermakas taip pat pakvietė S. Witkoffą artimiausiu metu apsilankyti Ukrainoje.

Kaip jau buvo pranešta anksčiau, penktadienį Niujorke planuojamas Ukrainos ir JAV delegacijų susitikimas.

Ministrė pirmininkė Julija Svyrydenko ir Prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas savo vizitą JAV pradėjo pagerbdami žuvusiųjų per naujausią Rusijos ataką atminimą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų