  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Paaiškėjo, ką į susitikimą su Trumpo pasiuntiniu siunčia Zelenskis

2025-08-27 17:42
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-27 17:42

„Bloomgerg“ paskelbė, kokius pareigūnus į susitikimą su JAV prezidento pasiuntiniu Steve‘u Witkoffu siunčia Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Steve'as Witkoffas (nuotr. SCANPIX)

„Bloomgerg“ paskelbė, kokius pareigūnus į susitikimą su JAV prezidento pasiuntiniu Steve‘u Witkoffu siunčia Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

2

S. Witkoffas šią savaitę JAV susitiks su Ukrainos delegacija.

Kyjivo sąjungininkai šiuo metu diskutuoja apie galimas saugumo garantijas Ukrainai.

Ukrainos delegaciją sudarys prezidento V. Zelenskio štabo viršininkas Andrijus Jermakas ir Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Rustemas Umerovas. Tai leidiniui atskleidė šaltinis, pageidavęs likti anonimu.

Pasak šaltinio, Ukrainos darbotvarkė greičiausiai bus sutelkta į saugumo garantijas ir būsimą dvišalį V. Zelenskio ir Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino susitikimą.

TOLIAU SKAITYKITE
