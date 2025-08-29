Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Macronas: Putinas bus pergudravęs Trumpą

2025-08-29 20:04 / šaltinis: BNS
2025-08-29 20:04

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas bus pergudravęs Jungtinių Valstijų lyderį Donaldą Trumpą, jei Kremliaus šeimininkas nesusitiks su Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu, penktadienį pareiškė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas.

Emmanuelis Macronas, Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas bus pergudravęs Jungtinių Valstijų lyderį Donaldą Trumpą, jei Kremliaus šeimininkas nesusitiks su Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu, penktadienį pareiškė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas.

1

E. Macronas išreiškė viltį, kad toks susitikimas įvyks, tačiau pareiškė manantis, kad jei Rusijos lyderis iki pirmadienio termino nesutiks su derybomis, „tai dar kartą parodys, kad prezidentas Putinas pergudravo prezidentą Trumpą“.

E. Macronas įspėjo, kad Prancūzija sieks naujų „pirminių ir antrinių sankcijų“, kad padidintų spaudimą Maskvai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Emmanuelis Macronas, Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Macronas perspėja: artimiausios 15 dienų bus kritinės dėl Ukrainos (4)
Emmanuelis Macronas, Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Macronas ragina neturėti iliuzijų dėl Putino: „Tai – reali grėsmė visai Europai“ (4)
Emmanuelis Macronas, Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Macrono elgesys prie Trumpo sukėlė klausimų: nustebino neįprastu gestu (27)
Emmanuelis Macronas (nuotr. SCANPIX)
Macronas perspėja dėl Putino: „Tai gana akivaizdu visiems“ (3)

