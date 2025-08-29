Macronas: Putinas bus pergudravęs Trumpą

E. Macronas išreiškė viltį, kad toks susitikimas įvyks, tačiau pareiškė manantis, kad jei Rusijos lyderis iki pirmadienio termino nesutiks su derybomis, „tai dar kartą parodys, kad prezidentas Putinas pergudravo prezidentą Trumpą“.
E. Macronas įspėjo, kad Prancūzija sieks naujų „pirminių ir antrinių sankcijų“, kad padidintų spaudimą Maskvai.
