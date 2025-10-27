Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Patikrinimo metu Klaipėdoje – pasibaisėtinos sąlygos valgykloje: kėlė pavojų mokinių sveikatai

2025-10-27 15:38
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-27 15:38

Neatsakingas verslo startas gali kainuoti brangiai: rizika ir sveikatai, ir reputacijai (nuotr. Organizatorių)
3

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) Priežiūros departamento Klaipėdos apygardos priežiūros skyriaus specialistai, tikrindami informaciją apie galimus pažeidimus vaikų maitinimo vietose, atliko neplaninį patikrinimą bendrovės „Nakis LT“, kuri organizavo maitinimą Klaipėdos suaugusiųjų gimnazijoje, kur šiuo metu maitinami ir Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos mokiniai.

Patikrinimo metu paaiškėjo, kad įmonė nesilaiko teisės aktų, reglamentuojančių maisto saugą ir higieną.

Nors spalio 3 d. įmonė VMVT Paslaugų departamento Klaipėdos apygardos paslaugų skyriui pateikė maisto tvarkymo patalpų planą deklaruodama, kad patalpos ir įranga yra tinkamos maisto gamybai, tačiau, kaip paaiškėjo atlikto neplaninio tikrinimo metu, pateiktas maisto tvarkymo patalpų projektas (planas) neatitiko faktinės patalpų ir įrangos būklės – nebuvo įrengtos būtinos darbo su maistu zonos, nei vienoje gamybos zonoje nebuvo plautuvių, trūko gamybos stalų, šaldytuvų maistui laikyti.

Nustatyti vaikų maitinimo organizavimo pažeidimai – valgiaraščių nesilaikymas, taip pat fiksuoti maitinimui naudoti draudžiami produktai, pvz., džiovinti vaisiai su konservantais ir kt. Gamybos procesai vyko nesilaikant technologinių ir temperatūrų reikalavimų.

Neatsakingas verslo startas gali kainuoti brangiai: rizika ir sveikatai, ir reputacijai
FOTOGALERIJA. Neatsakingas verslo startas gali kainuoti brangiai: rizika ir sveikatai, ir reputacijai

Be to, nebuvo įdiegta atsekamumo sistema – nebuvo galimybės nustatyti ankstesnių dienų realizuotų patiekalų kilmės pagal gamybos datas, neišsaugotos patiekalų gamybai naudotų žaliavų ženklinimo etiketės. Patikrinimo metu taip pat nustatyta kryžminės taršos rizika, dokumentacijos trūkumai, personalo ir bendri higienos, šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo pažeidimai. Patalpos buvo prastai prižiūrimos – grindys labai nešvarios, vietomis suskilusios ir ištrupėjusios plytelės.

„Tai vienas iš pavyzdžių, kai įmonė pradeda veiklą visiškai nepasirengusi. Akivaizdžiai trūksta atsakomybės – įtariame mėginimą pasinaudoti jauno verslo lengvata, melagingai pateikiant informaciją bei žinant, kad tam tikri duomenys bus vertinami tik dokumentiniu būdu. Tai ne tik netoleruotina, bet ir ypač rizikinga, kai kalbame apie jautrios grupės – vaikų – maitinimą. Tokie atvejai kelia realų pavojų sveikatai, kenkia pačios įmonės reputacijai ir gali lemti ilgalaikį jos veiklos sustabdymą. Šiuo atveju mūsų tikslas – užkirsti kelią panašioms situacijoms ateityje“, – sako VMVT Priežiūros departamento Klaipėdos apygardos priežiūros skyriaus patarėja Jūratė Derkintienė.

Atsižvelgiant į nustatytus pažeidimus, UAB „Nakis LT“ veikla nuo spalio 24 d. laikinai sustabdyta, o vaikų maitinimui draudžiami produktai – uždrausti realizuoti. VMVT jau informavo Klaipėdos miesto savivaldybę, nurodydama nedelsiant užtikrinti ugdymo įstaigų vaikų maitinimą ir rekomendavo organizuojant viešuosius pirkimus įvertinti įmonės patikimumą tęsti panašią veiklą ugdymo įstaigose ateityje.

Įmonė galės atnaujinti veiklą tik tada, kai bus pašalinti visi nustatyti pažeidimai ir patikrinimo metu įrodyta veiklos atitiktis higienos bei maisto saugos reikalavimams.

