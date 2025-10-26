Kaunietė papasakojo, kaip ėmė globoti pirmąją varną: „Žiūriu – tas kauburėlis nei skrenda, nei pajuda“

„Varnos Kieša ir Karkūša. Karkūša labai pavydi – jei aš glostau Kiešą, ji iš karto puola“, – pasakoja varnų globėja Agnė Ščiučkienė.
Karkūša moters namuose – nuo pavasario. Nejudantį juodą kauburėlį A. Ščiučkienė išvydo viduryje kelio.
Netikėtas radinys pakelėje
„Žiūriu – tas kauburėlis nei skrenda, nei pajuda, sustingęs viduryje gatvės. Įjungiau avarinį, sustabdžiau mašiną, išbėgau – mašinos pypsėjo man. Priėjau ir žiūriu – mažas varniukas“, – kalba A. Ščiučkienė.
Moteris bandė nuvyti mažylį į šalikelę, bet šis vėl atitipeno į gatvę, tad likimo valiai jo nebepaliko.
Vasarai baigiantis į Pakaunę iš Vilniaus atkeliavo dar vienas sužeistas sparnuotis.
„Kadangi Karkūša buvo kaip ir šeimininkė – ji tokia „šustresnė“, drūtesnė ir viršesnė, o Kieša buvo sužalotas – jį vanagas buvo užpuolęs, jo sparniukai pažeisti“, – sako A. Ščiučkienė.
Iš pradžių gentainiai pykosi – prireikė laiko, kol susidraugavo.
Iš kitų augintinių (moteris turi du šunis ir katiną) varnos prisileidžia tik pūkuotą bišonę – ši net jų voljere poguliui įsitaiso.
Varnos – protingi paukščiai
„Varniniai paukščiai labai protingi. Kieša – kiek ramesnis, bet jei kieme kas juokiasi, jis kaip mat ima kvatoti pamėgdžiodamas“, – pasakoja A. Ščiučkienė.
Karkūša kasdien treniruojasi – mėgsta įvairius galvosūkius. Iš uždarytos dėžutės akmenuką ištraukia per porą minučių. Taip pat moteris juokauja, kad jos tamsiųjų globotinių racionas gausesnis ir įvairesnis nei žmonių.
„Vienam kiaušinius verdu, kitam – vištieną, jautieną. Racionas turi būti įvairus. Varnoms, ypač kai auga plunksnos, reikia gauti 70 proc. baltymų“, – tikina A. Ščiučkienė.
Nors visko gauna iki soties, vis tiek kokį kąsnelį pasislepia. Moteris Kiešai ir Karkūšai įrengė didžiulį voljerą. Sako, kad išgelbėtais sparnuočiais rūpinsis tol, kol šie sustiprės ir patys nuspręs palikti jos namus.
„Kiek mes žiūrėjome su veterinarais, plunksnos turėtų ataugti, nes sparniukai nėra lūžę. Jos plasnoja ir ganėtinai pakyla – gal 1,5 metro“, – sako moteris.
Šalia sodybos auga daug medžių, kuriuose būriuojasi varnų pulkai. Moteris viliasi, kad vieną dieną ir jos globotinės prisijungs prie šių gentainių.
Daugiau sužinokite aukščiau esančiame video.