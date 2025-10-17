Antanas džiaugiasi kaimynystėje kylančia „Rheinmetall“ gamykla: „Gal bus saugiau“

Plote, didesniame nei visas Vilniaus oro uostas, kuriame tilptų 2 Vingio parkai ar net 500 futbolo aikščių, kuriasi Vokietijos pramonės milžinės „Rheinmetall“ gamykla, kurioje bus gaminami 155 mm artilerijos sviediniai.
Gyventojai viliasi saugumo
Paruošiamieji darbai jau prasidėjo – aplink visą teritoriją, kurios perimetras siekia 8 km, tveriama 2,5 m aukščio tvora su specialia koncertinos viela viršuje, įrengiami privažiavimai sunkiajai technikai.
Augmėnuose gyvenantis Antanas džiaugiasi, kad aplink vyksta grandiozinės statybos. Jam patinka toks judesys vykstantis pašonėje, jis svarsto apie būsimas darbo vietas.
„Aukštos kvalifikacijos specialistai turės čia dirbti. Gal bus saugiau“, – kalba Augmėnų gyventojas Antanas.
Vos paskelbus naujieną, kad šalia Baisogalos bus statoma šaudmenų gamykla, miestelio gyventojai pasiskirstė į dvi stovyklas.
Meras tikina – projektas duos naudos
Vieni mano, kad gamykla galėtų tapti taikiniu priešui, o kiti tikina, jog gamykla ir pati Baisogala bus itin apsaugotos.
„Dabar tikrai nerimo nesijaučia, ir žmonės džiaugiasi, kad aplink gyvenvietę statomi tokie objektai ir kuriamos darbo vietos. Gyventojai diskutuoja ir tikisi, kad naujoje gamykloje atsiras daugiau darbo vietų, išaugs vietiniai verslai, miestelis atgims“, – sako Radviliškio r. meras Kazimieras Račkauskis.
„Pirmiausia atvyks specialistai iš kitų gamyklų, kurie apmokys mūsų krašto ir aplinkinių rajonų žmones. Žinoma, daugiausia tai bus susiję su metalo apdirbimu – chemijos pramonės specialistai“, – dalijasi K. Račkauskis.
Iš prieš kelias savaites atvykusių įmonės atstovų meras sako išgirdęs konkretesnius darbų planus: vietoje planuotų 150 darbuotojų „Rheinmetall“ planuoja įdarbinti 250 žmonių. Naudą turėtų pajusti ir vietiniai transporto, maitinimo bei apgyvendinimo verslai.
„Vietos verslas domisi, žiūri, kaip galėtų prisidėti prie atvykstančių darbuotojų aprūpinimo. Manau, kad tai bus dar didesnis postūmis mūsų rajonui nei vien tos sukurtos 250 darbo vietų“, – sako K. Račkauskis.
Iš viso „Rheinmetall“ projekto investicijų vertė siekia apie 260 mln. eurų. Lapkričio pradžioje bus įkasta kapsulė ir prasidės esminiai darbai, o baigti gamyklą vokiečiai planuoja per metus – tai yra kitų metų pabaigoje.
Daugiau sužinokite aukščiau esančiame video.
Esi taikinys Nr. 1