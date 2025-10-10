Lietuvoje – elektros kainų šuolis: įvardijo priežastis ir kada jos sumažės

Daugiau apie tai – TV3 Žinių siužete.
Joniškio ligoninės korpusų stogai yra nukloti saulės kolektoriais. Ligoninės vadovai patenkinti savivaldybės vadovybės sprendimu ligoninę aprūpinti 120 tūkst. eurų kainavusia saulės energetikos įranga.
„Viskas automatizuota, kaupiklis surištas su birža, viską padaro automatiškai“, – tikino Joniškio ligoninės ūkio skyriaus vadovas Aldas Klevas.
Net nutrūkus elektros tiekimui, vien iš turimų šių 200 kWh talpos kaupiklių ligoninė galėtų dirbti 3 valandas.
„Turime 200 kWh kaupiklius įsirengę, kurie padeda kovoti su kainų šuoliais“, – teigė Joniškio ligoninės ūkio skyriaus vadovas.
Lietuvoje – labai aukštos elektros kainos
Šią savaitę Lietuvoje – ypač aukštos elektros kainos. Savaitės didmeninės kainos vidurkis – 16 ct už kWh, aukštesnė savaitės kaina šiemet buvo tik vasario viduryje – 19 ct.
„Remontuojama jungtis su Švedija, netekėjo tuo metu elektra, rytą nešvietė saulė, buvo trumpam kainos iškilusios iki labai aukštų lygių“, – tikino Atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos vadovas Martynas Nagevičius.
„Atšalus orams algoritmas, kad elektros kaina didėja, o konkrečiai šią savaitę vyksta „NordBalt“ jungties remontas, turime mažiau galimybių importuoti elektros energiją, dėl to yra tam tikri kainų šuoliai“, – tvirtino energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.
Ypač elektra Lietuvoje buvo pabrangusi antradienį, kai rytinio piko metu apie 8 val. kilovatvalandė kainavo 1,17 eur, o 8 val. vakaro 1 eur, paros vidutinė kaina šoktelėjo iki 29 centų. Tokios kainos jau nedaug atsilieka nuo buvusių kovo 31 d., kai dėl gedimo „NordBalt“ jungtyje, paros kaina siekė 31 centą. O labiausiai kenčia tie, kurie turi nefiksuotos kainos planus ir elektrą jau naudoja šildymui.
„Labiausiai paveikė tuos, kas pasirinkę biržos planą ir namus pradėjo šildyti šilumos siurbliu, tuos, kurie turi elektromobilį ir kraunasi“, – teigė vartotojų aljanso atstovas Domantas Tracevičius.
Žada, kada galime tikėtis mažesnių kainų
Energetikos ministras žada, kad kitą savaitę pigios elektros tiekimo iš Švedijos kabelis jau bus suremontuotas ir viliasi, kad elektros kainos grįš į įprastą lygį.
„Aukštesnių kainų periodus turime Lietuvoje periodiškai, kovą panašios kainos buvo, kainos nėra prognozuojama, kad iškiltų, turėtų būti stabilios“, – teigė energetikos ministras.
„Trūksta kaupimo baterijų, kurios reaguotų į tokius momentus, tiektų elektrą į tinklą, kai elektros kaina užkyla, trūksta gamybos“, – teigė atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos vadovas Martynas Nagevičius.
Nuo tokių kainų norintiems apsisaugoti gyventojams elektros ekspertai pataria pasirinkti fiksuotos kainos planus, o nebelikti tokių šuolių turėtų, kai Lietuvoje atsiras daugiau komercinių kaupiklių parkų.
Visą reportažą žiūrėkite straipsnio pradžioje.