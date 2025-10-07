Kalendorius
Spalio 7 d., antradienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

LEA: elektros tarifus per savaitę sumažino vienas tiekėjas

2025-10-07 14:35 / šaltinis: ELTA
2025-10-07 14:35

Nepriklausomų elektros tiekėjų siūlomų 24 mėnesių fiksuotos kainos planų vidutiniai tarifai per savaitę sumažėjo 0,3 proc., o 24 mėn. fiksuotos kainos planų vienos laiko zonos tarifas nepakito, bet 0,1 proc. sumažėjo dviejų laiko zonų vidutinis tarifas, pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

Elektra. BNS Foto

Nepriklausomų elektros tiekėjų siūlomų 24 mėnesių fiksuotos kainos planų vidutiniai tarifai per savaitę sumažėjo 0,3 proc., o 24 mėn. fiksuotos kainos planų vienos laiko zonos tarifas nepakito, bet 0,1 proc. sumažėjo dviejų laiko zonų vidutinis tarifas, pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

REKLAMA
0

Agentūros duomenimis, per praėjusią savaitę Lietuvoje siūlomų 24 mėn. fiksuotos kainos planų vienos laiko zonos tarifų nepriklausomi tiekėjai nekeitė, o vienas tiekėjas 0,3 proc. mažino dviejų laiko zonų dieninį tarifą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Siūlomų 24 mėn. fiksuotos kainos planų vienos laiko zonos 1 kWh vidutinė kaina per savaitę nepakito ir sudaro 0,250 euro, o dviejų laiko zonų vidutinis tarifas sumažėjo 0,1 proc. ir sudaro 0,240 euro

REKLAMA
REKLAMA

Tuo metu siūlomus 12 mėn. fiksuotos kainos planų tarifus 0,5–1,3 proc. mažino vienas tiekėjas, kiti du tiekėjai tarifų nekeitė.

REKLAMA

Siūlomų 12 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinė kaina per savaitę sumažėjo 0,3 proc. ir sudaro 0,249 euro (viena laiko zona) ir 0,239 euro (dvi laiko zonos).

Šiuo metu 10 mėn., 11 mėn. 14 mėn. ir 19 mėn. elektros energijos kainos fiksavimo laikotarpį siūlo vienas tiekėjas,  o planus su 12 mėn. ir 24 mėn. kainos fiksavimo laikotarpiu – trys tiekėjai.

REKLAMA
REKLAMA

Planų su nefiksuota elektros energijos kaina vidutinė 1 kWh kaina praėjusią savaitę siekė 0,236 euro ir yra 0,9 proc. didesnė nei ankstesnę savaitę, kai buvo 0,234 euro.

Nefiksuotos kainos planų vidutinė kaina rugsėjo mėnesį buvo 0,239 Eur/kWh – 5,8 proc. didesnė už rugpjūčio mėnesio vidutinę kainą, kuri buvo 0,226 Eur/kWh.

Spalio mėnesį garantinio tiekimo elektros kainos (planas „Standartinis“), palyginti su rugsėju, padidėjo 2–3 proc. iki 0,218 Eur/kWh (viena laiko zona) bei iki 0,234 Eur/kWh ir 0,180 Eur/kWh (dvi laiko zonos). 

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų