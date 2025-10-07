LEA: elektros tarifus per savaitę sumažino vienas tiekėjas

Agentūros duomenimis, per praėjusią savaitę Lietuvoje siūlomų 24 mėn. fiksuotos kainos planų vienos laiko zonos tarifų nepriklausomi tiekėjai nekeitė, o vienas tiekėjas 0,3 proc. mažino dviejų laiko zonų dieninį tarifą.
Siūlomų 24 mėn. fiksuotos kainos planų vienos laiko zonos 1 kWh vidutinė kaina per savaitę nepakito ir sudaro 0,250 euro, o dviejų laiko zonų vidutinis tarifas sumažėjo 0,1 proc. ir sudaro 0,240 euro
Tuo metu siūlomus 12 mėn. fiksuotos kainos planų tarifus 0,5–1,3 proc. mažino vienas tiekėjas, kiti du tiekėjai tarifų nekeitė.
Siūlomų 12 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinė kaina per savaitę sumažėjo 0,3 proc. ir sudaro 0,249 euro (viena laiko zona) ir 0,239 euro (dvi laiko zonos).
Šiuo metu 10 mėn., 11 mėn. 14 mėn. ir 19 mėn. elektros energijos kainos fiksavimo laikotarpį siūlo vienas tiekėjas, o planus su 12 mėn. ir 24 mėn. kainos fiksavimo laikotarpiu – trys tiekėjai.
Planų su nefiksuota elektros energijos kaina vidutinė 1 kWh kaina praėjusią savaitę siekė 0,236 euro ir yra 0,9 proc. didesnė nei ankstesnę savaitę, kai buvo 0,234 euro.
Nefiksuotos kainos planų vidutinė kaina rugsėjo mėnesį buvo 0,239 Eur/kWh – 5,8 proc. didesnė už rugpjūčio mėnesio vidutinę kainą, kuri buvo 0,226 Eur/kWh.
Spalio mėnesį garantinio tiekimo elektros kainos (planas „Standartinis“), palyginti su rugsėju, padidėjo 2–3 proc. iki 0,218 Eur/kWh (viena laiko zona) bei iki 0,234 Eur/kWh ir 0,180 Eur/kWh (dvi laiko zonos).