TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vaičiūno siūlymas: savo pagaminta elektra gyventojai galėtų dalintis su artimaisiais

2025-09-25 12:33 / šaltinis: ELTA
2025-09-25 12:33

Energetikos ministerija ruošia siūlymus, kaip elektros energiją nuosavose elektrinėse gaminantys vartotojai ja galėtų dalintis su artimaisiais, sako paskirtasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Žygimantas Vaičiūnas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

0

„Noriu užtikrinti, kad (galimybes dalintis pagaminta elektra – ELTA) turime vizijoje – tai siejame su aktyvaus gaminančio vartotojo koncepcija, rengiami yra pakeitimai, jie galėtų būti svarstomi jau pavasario sesijoje, tikrai su jais ateisime į Seimą“, – Seimo posėdyje ketvirtadienį kalbėjo paskirtasis ministras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dabar nuosavą elektrinę turintys vartotojai turi teisę kaupti ir kompensuoti savo pagamintą elektrą, kai jos pagaminama daugiau negu suvartojama ir dalis atiduodama į tinklą vadinamajam pasaugojimui.

Parlamentarai jau teikė siūlymus, kad gaminantys vartotojai savo pagaminta elektra galėtų dalintis su artimais giminaičiais, tačiau 19-oji Vyriausybė projekto nepalaikė.

Energetikos ministerija tuomet teigė, kad siūlomi pakeitimai neatitinka gaminančio vartotojo koncepcijos.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) pirmininkas Renatas Pocius taip pat yra kritikavęs idėją leisti dalintis pasigaminta elektra su artimaisiais – esą taip vartotojams turėtų būti taikomos tokios pat rinkos sąlygos, kaip ir kitiems gamintojams.

Už tinklus atsakingo „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) duomenimis, šiuo metu gaminančių vartotojų Lietuvoje skaičius artėja prie 160 tūkst.

