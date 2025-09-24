Vaičiūnas svarsto stoti į socialdemokratų partiją

„Ne, tikrai neprisijungiau prie socialdemokratų partijos. Šiuo klausimu buvo kalbėta, tokį pažadą, viziją išreiškiau, kad toks variantas galėtų būti“, – žurnalistams Prezidentūroje teigė Ž. Vaičiūnas.
„Aš visada žiūrėjau į tikslų įgyvendinimą. Jeigu prie tikslų įgyvendinimo gali prisidėti narystė partijoje, o kiek aš suprantu – gali, tai tikrai neprieštaraučiau. Bet tikrai apie konkretų laiką nebuvo kalbėta“, – akcentavo jis.
I. Ruginienė antradienį vykusiame Seimo posėdyje pripažino, kad Ž. Vaičiūnui buvo iškelta sąlyga tapti partijos nariu. Pasak jos, Ž. Vaičiūnas neprieštaravo prisijungimui prie partijos.
Vis tik, ar toks pats reikalavimas bus taikomas ir kitam nepartiniam ministrui Kęstučiui Budriui, būsimosios Vyriausybės vadovė neatsakė.
ELTA primena, kad Ž. Vaičiūnas į energetikos ministro postą ankstesnėje Vyriausybėje buvo deleguotas Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“, tačiau partijai nepriklausė.
Šiuo metu prezidento dekretu yra paskirta 12 ministrų iš 14.
