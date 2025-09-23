Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kultūros bendruomenė trečiadienį rinksis į protestą dėl Adomavičiaus skyrimo ministru

2025-09-23 17:05 / šaltinis: ELTA
2025-09-23 17:05

Nemuno aušrai“ iš socialdemokratų perėmus Kultūros ministeriją ir kandidatu pasiūlius partietį Ignotą Adomavičių, sprendimu pasipiktinę kultūros srities atstovai bei jų palaikytojai trečiadienį rinksis į protestą prie Prezidentūros.

Kultūros ministerija. ELTA / Dainius Labutis

Nemuno aušrai“ iš socialdemokratų perėmus Kultūros ministeriją ir kandidatu pasiūlius partietį Ignotą Adomavičių, sprendimu pasipiktinę kultūros srities atstovai bei jų palaikytojai trečiadienį rinksis į protestą prie Prezidentūros.

0

„Labai kviečiame visus kultūros žmones iš visų miestų, iš visų Lietuvos kampelių atvykti 11 val. prie Prezidentūros“, – po antradienį vykusio kultūros bendruomenės atstovų susitikimo kalbėjo viena iš iniciatyvos organizatorių, Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos pirmininkė Agnė Jokšė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kultūros srities atstovų susitikimo metu taip pat buvo nuspręsta pasirašyti peticiją, kuria prezidentas Gitanas Nausėda raginamas netvirtinti į kultūros ministrus deleguojamo I. Adomavičiaus kandidatūros, o Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) – atšaukti su Remigijaus Žemaitaičio vedamais „aušriečiais“ sudarytą susitarimą. 

Šią peticiją šalies vadovui ketinama įteikti antradienio vakarą, prieš jam nuotoliu susitinkant su į ministrus deleguojamu I. Adomavičiumi. 

„Mes šiandien iki 20 val. vakaro pasirašome peticiją. Ją teiksime tiesiai prezidentui, tikėsimės, kad prieš susitikimą su naujuoju kandidatu (…) prezidentas turės galimybę susipažinti su peticijos turiniu, su mūsų reikalavimais ir kad tai paveiks jo sprendimą“, – teigė A. Jokšė. 

Kaip skelbta anksčiau, socialdemokratams ir „Nemuno aušrai“ apsikeitus ministerijomis, į „aušriečiams“ atitekusį kultūros ministro postą teikiamas partijos narys I. Adomavičius viešai kritikuojamas, nes jis esą neturi reikalingos patirties bei kompetencijos.

ELTA primena, kad prezidentas Gitanas Nausėda dekretu jau buvo paskyręs naująja kultūros ministre socialdemokratę Vaidą Aleknavičienę.

