Prieš kovą teisme į protestą Ankaroje susirinko dešimtys tūkstančių žmonių

Protestuotojai užpildė Turkijos sostinėje Ankaroje esančią Tandogano aikštę, taip demonstruodami pasipriešinimą posėdžio išvakarėse. CHP vicepirmininkas Muratas Bakanas sakė, kad susirinko 50 tūkst. žmonių, o AFP korespondentai patvirtino, jog aikštėje protestavo dešimtys tūkstančių mitinguotojų, kurie mojavo Turkijos vėliavomis ir dėvėjo marškinėlius su Turkijos Respublikos įkūrėjo Mustafos Kemalio Atatiurko atvaizdu.
Sakydamas kalbą, CHP lyderis Ozguras Ozelis teigė, kad žmonės susirinko pasiprešinti, pasak jo, partijos atžvilgiu vykdomam teisminiam perversmui, omenyje turėdamas pirmadienį numatytą teismo posėdį, kurio metu jis gali būti nušalintas nuo lyderio pareigų.
„Ši vyriausybė nenori demokratijos. Jie žino, kad negali laimėti rinkimų, jei egzistuoja demokratija. Jie nenori teisingumo: jie žino, kad jei bus įvykdytas teisingumas, jie negalės nuslėpti savo nusikaltimų“, – dėstė jis.
„Ši byla yra politinė, kaltinimai yra šmeižtas“, – pridūrė jis.
„Deja, bet kas, kas kelia demokratinę grėsmę vyriausybei, dabar yra vyriausybės taikinys“, – kalbėjo O. Ozelis.
Pirmadienį numatytame posėdyje siekiama panaikinti 2023 m. lapkritį vykusio CHP suvažiavimo rezultatus, nes esą buvo klastojami balsai. Suvažiavime O. Ozelis buvo išrinktas lyderiu. Kritikai tvirtina, kad iškelta byla yra politiškai motyvuotas bandymas pakenkti Turkijos seniausiai politinei partijai, kuri 2024 m. vietos valdžios rinkimuose iškovojo pergalę prieš prezidento Recepo Tayyipo Erdogano AKP ir gerina pozicijas apklausose.
„Erdoganai, ar esate kada nors matęs tokią Tandogano aikštę?“ – sakė O. Ozelis, kreipdamasis į Turkijos lyderį.
Tuo metu protestuotojai skandavo „Erdoganai, atsistatydink!“
