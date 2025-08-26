Vilniuje protestavo 8 tūkst. žmonių: „Iš Baltarusijos krenta dronai ir neturim Vyriausybės – palaida bala“

8 tūkstančiai žmonių Vilniaus centre protestavo prieš naująją valdančiąją koaliciją. Žmonės nuogąstavo, kad Lietuvą valdys prorusiška koalicija, o prezidentas esą tam neprieštarauja. Pats G. Nausėda savo pažadą pasikalbėti su protestuotojų atstovais tęsėjo ir pažadėjo, kad „Nemuno aušros“ partinių ministrų netvirtins.
Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Žmonės atviravo apie naująją koaliciją
Prie Prezidentūros renkasi žmonės ir nuogąstauja, kad Lietuvą valdys prorusiška valdančioji koalicija, o dar baisiau, pasak jų, kad prezidentas prieš tai užmerkia akis.
„Labai neramu, į ką krypsta visa mūsų politika.“
„Visai šitai šutvei sakau „ne“ – atsiprašau už žodį – mūsų mylimo Žemaitaičio. Jis yra perėjūnas – ne tik melagis ir manipuliatorius.“
„Iš Baltarusijos krenta dronai ir neturim Vyriausybės – palaida bala visiška, tai pavojus nacionaliniam saugumui.“
„Atėjome pasakyti prezidentui, kad esam, matom, stebim ir tuo pačiu esam nusivylę.“
„Nesugeba pakelti kumščio ir pasakyti: gana yra gana, kiek galima? Dabar viskas, ką girdime iš prezidento: gal reiktų mums pasistengti, gal reikėtų pažiūrėti.“
„Tai simbolis yra įkvėptas Frederiko Jansono analogijų apie politikos šiukšles, tai šiuo atveju aš LSDP moralę ir dedu į šiukšlių konteinerį, nes ten jau bent kol kas vieta.“
Apie protestą pakomentavo ir vieši asmenys, prie jo prisidėję
Šie žmonės atsiliepė į „Laisvės TV“ įkūrėjo Andriaus Tapino ir kelių kitų visuomenininkų kvietimą šiandien paminėti gėdos dieną, kai jau tapo aišku, kad socialdemokratai naują koaliciją lipdys su „Nemuno aušra“ ir „valstiečiais“ bei jų partneriais Ignu Vėgėle ir lenkais.
„Margą ir, sakykim taip, pavojingą mišinį reikės suvaldyti premjerei, kuri neturi jokios politinės patirties. Tai čia yra grėsminga situacija“, – komentavo visuomenininkas Andrius Tapinas.
Prezidentas ištesėjo savo pažadą su mitinguotojų atstovais pasikalbėti. Pastarieji šalies vadovui įteikė savo peticiją.
„Mes išgirdom tai, kad konflikto jokio su mumis prezidentas nemato, kad „Nemuno aušrai“ taikys tą patį standartą, kaip ir praeitą kartą ir neskirs partinių ministrų“, – aiškino mitingo organizatorius Robertas Koroliovas.
Nuo Prezidentūros tūkstantinė minia pajudėjo Seimo link, kur buvo balsuojama dėl naujos premjerės Ingos Ruginienės. Prie minios pakeliui prisijungė ir daugiau žmonių. Iš viso, policijos skaičiavimais, prie Seimo susirinko 8 tūkstančiai žmonių.
„Negirdėjau, ką minia nori pasakyti. Ir tai nėra daug žmonių. Reiks pasižiūrėti“, – teigė „Nemuno aušros“ frakcijos narė Daiva Petkevičienė.
Protestuotojų nuotaikos nepataisė ir socialdemokratas, Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius. Žmonės švilpė išgirdę, kad R. Duchnevičius palaiko paskirtą premjerę I. Ruginienę, bet socialdemokratams reikėtų dirbti mažumos Vyriausybėje.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia: