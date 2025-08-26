Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda apie „Nemuno aušros“ išlygą dėl teisinės neliečiamybės panaikinimo: šūvis sau į koją

2025-08-26 08:43 / šaltinis: ELTA
2025-08-26 08:43

 „Nemuno aušros“ išsiderėtą išlygą koalicinėje sutartyje dėl teisinės neliečiamybės panaikinimo tvarkos prezidentas Gitanas Nausėda vertina kaip šūvį sau į koją.

Valstybės apdovanojimų įteikimo ceremonija Prezidentūroje

 „Nemuno aušros“ išsiderėtą išlygą koalicinėje sutartyje dėl teisinės neliečiamybės panaikinimo tvarkos prezidentas Gitanas Nausėda vertina kaip šūvį sau į koją.

„Aš vertinu tai kaip šūvį sau į koją“, – antradienį „Žinių radijui“ teigė G. Nausėda pridurdamas, kad nesupranta tokių „aušriečių“ veiksmų.

Šalies vadovas svarstė, kad „Nemuno aušra“ galbūt turi, ko baimintis, kad išsireikalavo tokios išlygos.

„Jeigu neturi dėl ko baimintis, manau, pats tinkamiausias sprendimas – netampyti čia visų už nosies ir labai aiškiai padaryti tuos sprendimus, kuriuos privaloma padaryti“, – sakė G. Nausėda.

„Vieną kartą jau ant arbūzo sėklos buvo užlipta, paslysta. Tikiuosi, daugiau tų slydimų nebebus“, – pabrėžė jis.

Kaip skelbta anksčiau, į Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP), Valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos bei „Nemuno aušros“ sudarytą koalicinę sutartį „aušriečiai“ išsiderėjo įrašyti išlygą, susijusią su parlamentarų teisinės neliečiamybės panaikinimo tvarka. 11 koalicinės sutarties punkte numatyta, kad bet kuris valdančiosios daugumos narys, dėl kurio neliečiamybės panaikinimo į Seimą kreipiasi Generalinė prokuratūra, turi sutikti, jog neliečiamybė jam būtų panaikinta supaprastinta tvarka. Vis dėlto, „aušriečiai“ šiai nuostatai paprašė išimties. 

„Nemuno aušros“ frakcija įsipareigoja įgyvendinti šios sutarties 11 punkto nuostatas pilna apimtimi, išskyrus atvejus, kai konkretus frakcijos narys motyvuotai prašo Seimo sudaryti tyrimo komisiją ir kad sprendimą dėl neliečiamybės panaikinimo priimtų Seimas“, – rašoma sutarties dėl koalicinės Vyriausybės priede.

Praėjusių metų rudenį socialdemokratų suburtos koalicijos sutartyje buvo numatyta, jog valdančiosios daugumos narys, dėl kurio teisinės neliečiamybės naikinimo generalinė prokurorė kreipiasi į Seimą, sutinka šią procedūrą atlikti supaprastinta tvarka.

Visgi, tokios normos laikėsi ne visi – pavyzdžiui, socialdemokratų frakcijos atstovas Arūnas Dudėnas nesutiko spręsti klausimo supaprastina tvarka, be to jo imunitetas Seimo sprendimu liko nepanaikintas.

ELTA primena, kad praėjusią savaitę paaiškėjo naujos valdančiosios koalicijos sudėtis – socialdemokratai, „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime sutarė dėl bendro darbo. Ši trijų frakcijų valdančioji dauguma Seime turės 82 mandatus.

