TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda atviras Ruginienės siūlymui vietoje Regionų ministerijos įrengti Vyriausybės padalinį

2025-08-26 08:40 / šaltinis: ELTA
2025-08-26 08:40

Prezidentas Gitanas Nausėda sako esantis atviras kandidatės į premjerus Ingos Ruginienės siūlymams vietoje Regionų ministerijos įrengti papildomą padalinį prie Vyriausybės kanceliarijos.

Inga Ruginienė ir Gitanas Nausėda. ELTA / Julius Kalinskas

REKLAMA

„Aš esu atviras tokiems pasiūlymams. Mes apie tai preliminariai kalbėjome mūsų susitikimų metu“, – antradienį „Žinių radijui“ teigė G. Nausėda.

Pasak jo, visiems akivaizdu, kad regioninės plėtros lėšos yra panaudojamos neefektyviai, o žmonių lūkesčiai – neatliepiami. 

„Kita vertus, nesinorėtų, kad procesą diskredituotų paprastas pasakymas „dar viena ministerija, dar viena krūva biurokratų“. Tikrai šito nesinorėtų. Bet kokie pasiūlymai, kurie vestų į tikslą, bus tikrai labai rimtai priimami iš mūsų pusės“, – pabrėžė šalies vadovas.

Kaip jau buvo skelbta, I. Ruginienė teigia  ketinanti Vyriausybės kanceliarijoje įsteigti naują padalinį, kuris koordinuotų ir kuruotų šalies regionams aktualius klausimus.

ELTA primena, kad I. Ruginienė anksčiau viešai suabejojo Gintauto Palucko Vyriausybės svarstyta idėja steigti Regionų ministeriją. Jos manymu, naujos koncepcijos institucija neturi pakankamai visuomenės palaikymo.

Po vieno iš rugpjūčio mėnesį vykusių susitikimų su prezidentu G. Nausėda I. Ruginienė teigė valstybės vadovui pateikusi alternatyvių pasiūlymų.

LRT užsakymu atlikta „Baltijos tyrimų“ visuomenės apklausa anksčiau parodė, kad naujos institucijos steigimui nepritaria daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų – 67 proc.

Idėjai steigti Regionų ministeriją praėjusių metų rugsėjį palaikymą išreiškė šalies vadovas G. Nausėda.

Apie tai, kad nauja ministerija sustiprintų regionus, yra kalbėjęs šiuo metu laikinasis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Interviu Eltai jis buvo nurodęs, kad nauja Regionų ministerija Lietuvoje galėtų pradėti veikti jau 2026 m.

Įstatymų paketą dėl Regionų ministerijos atsistatydinusi XIX–oji Vyriausybė planavo parengti ir pateikti Seimui dar šiais metais.

