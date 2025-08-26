Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentas: Vaičiūnas yra vienas iš tinkamesnių ir geriausių pasirinkimų į energetikos ministrus

2025-08-26 08:26 / šaltinis: ELTA
2025-08-26 08:26

Nors Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ nebuvo pakviesta į naują valdančiąją koaliciją, prezidentas Gitanas Nausėda mano, kad šios politinės jėgos į Ministrų kabinetą deleguotas Žygimantas Vaičiūnas galėtų būti „vienas iš tinkamesnių ir geriausių pasirinkimų“ į energetikos ministrus Ingos Ruginienės Vyriausybėje. 

Žygimantas Vaičiūnas (nuotr. Fotodiena.lt/Roberto Riabovo)

Žygimantas Vaičiūnas (nuotr. Fotodiena.lt/Roberto Riabovo) 

2

„Ponas Vaičiūnas visą laiką pasižymėjo, jeigu galima taip pasakyti, kaip technokratinis ministras. Ministras, kuris labai konkrečiai orientuotas į savo dienotvarkę (...) ir mažiau orientuotas į kažkokias politines peripetijas. Niekas negalėtų įtarti, kad jis buvo labai angažuotas vienai ar kitai partijai, nors formaliai jis buvo siejamas su Demokratų partija. Todėl, kaip toks technokratinis ministras, kuris turi ir sektoriaus pagarbą, kuris turi ilgalaikę patirtį – jis galėtų būti rimtas kandidatas į ministro poziciją“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė G. Nausėda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vis tik, šalies vadovas sako pats neketinantis siūlyti Ž. Vaičiūno kandidatūros į naująjį Ministrų kabinetą.

„Ar aš kažkokiu būdu mėginsiu dirbtinai jį įsprausti į kitą Vyriausybės sudėtį? Tikrai to nebus. Bet, kaip kandidatas, jis yra vienas iš tinkamesnių ir tokių, sakyčiau, geriausių pasirinkimų“, – patikino jis.

Tiesa, naujosios valdančiosios koalicijos sutartyje numatoma, kad anksčiau Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ deleguota Energetikos ministerija atiteko „aušriečiams“.

Apie tai, jog Ž. Vaičiūnas gali likti ministru I. Ruginienės Vyriausybėje, šaltiniais remiantis skelbė portalas lrt.lt.

ELTA primena, kad antradienį Seimas ketina apsispręsti dėl į premjeres siūlomos Ingos Ruginienės kandidatūros.

Jei parlamentas patvirtins I. Ruginienės kandidatūrą, ši ne vėliau kaip per 15 dienų nuo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti svarstyti Vyriausybės programą.

Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritaria jos programai.

