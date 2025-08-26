Kalendorius
Rugpjūčio 26 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su protesto prieš koaliciją rengėjais

2025-08-26 11:21 / šaltinis: ELTA
2025-08-26 11:21

Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį Prezidentūroje susitiko su surengto protesto prieš naująją valdančiąją koaliciją organizatoriais ir priėmė jų peticiją.

Protesto organizatorių peticijos parašų įteikimas prezidentui. ELTA / Žygimantas Gedvila
37

Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį Prezidentūroje susitiko su surengto protesto prieš naująją valdančiąją koaliciją organizatoriais ir priėmė jų peticiją.

REKLAMA
7

Vienos iš protesto organizatorių „Laisvės TV“ transliuotame vaizdo įraše matyt, kaip G. Nausėda paspaudžia ranką šešiems į Prezidentūrą atvykusiems aktyvistams ir susėda su jais prie stalo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Protestas „Gėdos diena”
(37 nuotr.)
(37 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Protestas „Gėdos diena”

„Prisėskite, pasišnekėsime, išklausysime jūsų“, – sakė šalies vadovas.

Peticiją nešęsis vienas protesto „Gėdos diena“ organizatorių Robertas Koroliovas G. Nausėdai sakė, kad mitinguotojai į jį kreipėsi, nes prezidentas yra moralinis visuomenės autoritetas.

REKLAMA
REKLAMA

„Tikimės, kad būsite teisingas ir lygus visiems ir atsižvelgsite į mūsų prašymus, į mūsų nerimą ir į mūsų valstybės interesus“, – teigė R. Koroliovas.

REKLAMA

Vėliau, prasidėjus susitikimui, filmuojantieji buvo paprašyti patalpas palikti.

Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros antradienį į protestą prieš naują valdančiąją daugumą susirinko apie 2 tūkst. žmonių.

Protestas surengtas Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) frakcijų seniūnams pirmadienį pasirašius koalicijos sutartį.

REKLAMA
REKLAMA

Prezidentui įteiktoje šešių nevyriausybinių organizacijų ir beveik 80 tūkst. žmonių elektroniniu būdu pasirašytoje peticijoje teigiama, kad naujoji koalicija „kelia didelę grėsmę Lietuvos valstybingumui ir prestižui“.

Joje prezidento prašoma neskirti „aušriečių“ bei Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) narių ministrais būsimojoje Vyriausybėje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

G. Nausėda antradienį „Žinių radijui“ sakė, kad ir toliau atsisakys skirti ministrais „Nemuno aušros“ narius, tačiau LLRA-KŠS narių skyrimui ministrais neprieštarauja. Anot jo, ši partija yra įrodžiusi galinti būti patikima partnere ir ne visų LLRA-KŠS narių nuomonė sutampa su partijos lyderio Waldemaro Tomaszewskio pozicijomis.

REKLAMA

Vėliau protesto eisena iš S. Daukanto aikštės patrauks link Nepriklausomybės aikštės, Seimo rūmų, kur parlamentas sprendžia dėl socialdemokratės Ingos Ruginienės skyrimo ministre pirmininke.

Naujos Vyriausybės prireikė liepą iš premjero pareigų pasitraukus Gintautui Paluckui, tą jis padarė teisėsaugai pradėjus du ikiteisminius tyrimus, susijusius su jo verslu, ir sulaukiant vis daugiau klausimų dėl praeities.

Naują 82 atstovus turinčią koaliciją sudaro 52 socialdemokratai, 19 „Nemuno aušros“ atstovų ir 11 „valstiečių“ frakcijai priklausančių politikų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vilniuje – tūkstančiai protestuotojų: prezidentą vadina „invaziniu barščiu“, reikalauja stabdyti koaliciją (tv3.lt koliažas)
Vilniuje – tūkstančiai protestuotojų: prezidentą vadina „invaziniu barščiu“, reikalauja stabdyti koaliciją (136)
Socialdemokratų tarybos posėdis (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)
Vytenis Povilas Andriukaitis apie „Gėdos dieną“: „Atspindi tik dalies visuomenės nuomonę“ (136)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Ingrida
Ingrida
2025-08-26 11:28
Tais streikuotojais gal pasidomės teisėsauga - o tikrai būtina.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų