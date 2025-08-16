Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Šaižius garsus visą savaitę nuo ankstaus ryto iki darbo dienos pabaigos priverstinai klauso prie Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos gyvenantys žmonės:
„Neįmanoma būt namuose. Vaikai dabar atostogauja. Pietų migdyt, kad pailsėtų, irgi nelabai gaunasi, nes namuose skamba šie garsai.“
Tačiau šie žmonių skundai protesto organizatoriams nerūpi. Jiems labiau rūpi kastruojamų naujagimių paršelių kančios. „Tušti narvai“ visą savaitę čia organizuoja protestą. Nuo pirmadienio jie per garsiakalbius leidžia klykiančių paršelių garsus ir reikalauja vadovės Audronės Mikalauskienės Lietuvoje uždrausti paršelius kastruoti be nuskausminamųjų.
Žmonės protestuoja prieš protestą
Klyksmai pasiekia ne tik valdininkės, bet ir šalia esančių gyvenamųjų namų gyventojų ausis:
„Kreipėmės į įvairias institucijas. Bet jos nieko padėti negali, nes protestas kaip ir gali vykti.“
„Čia yra nenormalu. Jie apsaugo nežinia ką, paršiukus, bet žmonių jie neapsaugo visai.“
Kai kurie žmonės prieš tokį protestą protestuoja savais būdais.
„Rėkėm su draugais ant jų su mikrofonu. Netgi davėm gumą jiems, kad nerėktų, bet vis tiek rėkia.“
„Tos mergaitės broliui taip įgriso, jie nuėjo, nupirko kiaušinius ir juos apmėtė kiaušiniais.“
Visgi dalis čia gyvenančiųjų sako, kad garsas nemalonus, tačiau tokia priemonė būtina, kad būtų užkirstas kelias paršelių kankinimui, todėl, pasak jų, dėl tokio tikslo galima ir pakentėti:
„Aš esu už šitą protestą. Ar man trukdo? Na, galima užsidaryt langus, pasileisti muziką. Tikiuosi, kad prives prie kažkokio rezultato galų gale.“
„Manau, kad viskas piniguose klausimas. Manau, kad kiaulininkai nėra tokie jau vargšai, tai galėtų susimokėt už tuos dalykus, kad būtų mažiau skausmo.“
Ragina stabdyti žiaurumą
Šio protesto ir visuomenės susiskaldymo tema – skausmas, kurį gyvulių fermose patiria jauni ką tik gimę paršeliai, kurie šiuo metu Lietuvoje yra kastruojami be jokių nuskausminamųjų.
Taip kiekvieną dieną fermose klykia paršeliai, todėl organizatoriai nusprendė būtent tokiais garsais raginti tarnybos vadovę padėti parašą ir uždrausti tokį žiaurų elgesį su gyvūnais.
„Man irgi yra labai sunku klausytis šitų garsų. Aš čia būnu beveik visą dieną, man paskui sunku yra miegoti. Aš suprantu, tai yra žiaurūs garsai – klykiantys iš skausmo kankinami gyvūnai“, – kalbėjo „Tušti narvai“ vadovė Gabrielė Vaitkevičiūtė.
Tačiau kiaulių augintojai mano, kad paršeliai skausmą jaučia pakankamai trumpai ir jį pakankamai gerai pakelia, tad dėl jų žviegimo neverta keisti esamos tvarkos. Akcija prieš paršelių kastraciją jau tęsiasi porą mėnesių, „Tušti narvai“ rengia įvairias demonstracijas.
Tarnybos vadovė Audronė Mikalauskienė, į kurią tiesiogiai kreipiasi protestuotojai, bendrauti atsisako. Jos atstovai tikina, kad sprendimas uždrausti kastraciją be nuskausminamųjų nėra paprastas, vieno jos parašo neužtenka.
Tačiau trečiadienio rytą pirmą kartą gyvai interviu dalyvavusi A. Mikalauskienė pripažino, kad teoriškai parašu uždrausti tokią kastraciją įmanoma. Tačiau TV3 žinioms vadovė komentuoti nesutinka, o jos atstovė tvirtina, kad sprendimai laukia rudenį.
Sako, kad vieno parašo neužtenka
Atstovė pripažįsta, kad yra keletas alternatyvų, kaip kastruoti paršelius nesukeliant jiems skausmo. Tačiau sako, kad visų pirma, sprendimų reikia ieškoti kartu su Vyriausybe, todėl diskusijas planuoja rudenį.
„Stengiamės paneigti tą transliuojamą neteisingą žinutę, klaidinančią visuomenę žinutę. Nėra teisinėje valstybėje vienas parašas sprendžiantis visos šalies sistemą. <...> Mes iš savo pusės vertinam tas alternatyvas, poveikį gyvūnui“, – tikino tarnybos atstovė Aistė Prielgauskaitė.
Tuo tarpu protesto organizatorė teigia, kad Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba turėtų būti institucija, kuri gina gyvūnų teises, tačiau to visiškai nedaro.
„Šiuo metu jie kalba lobistų žodžiais. Jie susitinka tik su verslo lobistais ir daro viską, kad neapsaugotų gyvūnų“, – įsitikinusi G. Vaitkevičiūtė.
Kiek anksčiau, prieš protestą, tarnyba pranešė, jog rugsėjį veikiausiai bus formuojama darbo grupė, kurioje bus diskutuojama apie paršelių kastravimą. Tiesa, pasak organizatorės, tai tik laiko tempimas, o ne realus ketinimas imtis veiksmų.
