„Gėdos dienos“ proteste – žinomi Lietuvos veidai: parodė, kas ten vyksta

Vienas jų – žinomas prodiuseris Dominykas Kubilius. Savo socialinio tinklo Instagram paskyroje jis pasidalijo akimirkomis iš eisenos. Įrašu sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Prie protesto kadrų, besididžiuodamas susirinkusių žmonių skaičiumi, jis rašė: „Galo nesimato! O kokie veidai! Jauna progresyvi Lietuva!“
Mitinge taip pat dalyvavo ir komunikacijos specialistas, žurnalo redaktorius ir laidų vedėjas Saugirdas Vaitulionis.
Savo Instagram paskyroje jis ragino žmones ateiti sakydamas: „Nors ši savaitė yra minutėmis suskaičiuota, kiek darbų, bet privaloma tvarka yra šiandien varoma į protestą. Tikiuosi, kad ir jūsų daug varo prie prezidentūros, o tada prie Seimo“.
Mitinge taip pat dalyvavo dainininkas Donatas Montvydas, nuomonės formuotoja Inga Žuolytė, nuomonės formuotoja Agnė Kulitaitė, komikė Vita Žiba, laidų vedėjas Justinas Jankevičius, komikė Laura Dragūnaitė.
