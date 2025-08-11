Remigijus Žemaitaitis: „Nemuno aušra“ pasiryžusi tęsti darbą koalicijoje

„Nepaisant to, kad intensyviai yra formuojamas naratyvas, kad „Nemuno aušra“ turėtų būt pašalinta, bet „Nemuno aušra“ parodė, kad aštuonis mėnesius mes galime dirbti ir iš esmės šiandieną susitarimas su didžiaisiais partneriais, aš manau, kad įvyko“, – po „aušriečių“ ir socdemų vadovų susitikimo pirmadienį žurnalistams sakė R. Žemaitaitis.
Laikinasis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius taip pat patvirtino, jog sulaukė teigiamo „Nemuno aušros“ atsakymo dėl tolesnio darbo daugumoje.
