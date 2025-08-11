Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Remigijus Žemaitaitis: „Nemuno aušra“ pasiryžusi tęsti darbą koalicijoje

2025-08-11 13:09 / šaltinis: BNS
2025-08-11 13:09

Valdančiųjų „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis sako, kad partija yra pasirengusi tęsti darbą socialdemokratų vadovaujamoje valdančiojoje koalicijoje.

Remigijus Žemaitaitis Andrius Ufartas/Fotobankas

Valdančiųjų „aušriečių" lyderis Remigijus Žemaitaitis sako, kad partija yra pasirengusi tęsti darbą socialdemokratų vadovaujamoje valdančiojoje koalicijoje.

3

„Nepaisant to, kad intensyviai yra formuojamas naratyvas, kad „Nemuno aušra“ turėtų būt pašalinta, bet „Nemuno aušra“ parodė, kad aštuonis mėnesius mes galime dirbti ir iš esmės šiandieną susitarimas su didžiaisiais partneriais, aš manau, kad įvyko“, – po „aušriečių“ ir socdemų vadovų susitikimo pirmadienį žurnalistams sakė R. Žemaitaitis.

Laikinasis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius taip pat patvirtino, jog sulaukė teigiamo „Nemuno aušros“ atsakymo dėl tolesnio darbo daugumoje.

