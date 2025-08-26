Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Proteste prieš koaliciją apsilankęs Duchnevičius: aš gal net būčiau nepabijojęs darbo mažumoje

2025-08-26 13:08 / šaltinis: ELTA
2025-08-26 13:08

Prie Seimo vykstančiame proteste prieš naująją koaliciją apsilankęs Vilniaus rajono meras, socialdemokratas Robertas Duchnevičius neslepia skeptiško požiūrio į valdančiosios daugumos sudėtį. Politikas teigia manąs, kad Lietuvos socialdemokratų partijai (LSDP) šioje situacijoje reikėjo apskritai formuoti mažumos Vyriausybę.

Protestas „Gėdos diena”. ELTA / Žygimantas Gedvila

Prie Seimo vykstančiame proteste prieš naująją koaliciją apsilankęs Vilniaus rajono meras, socialdemokratas Robertas Duchnevičius neslepia skeptiško požiūrio į valdančiosios daugumos sudėtį. Politikas teigia manąs, kad Lietuvos socialdemokratų partijai (LSDP) šioje situacijoje reikėjo apskritai formuoti mažumos Vyriausybę.

„Jeigu aš būčiau (Vyriausybės – ELTA) galva, gal net nepabijočiau darbo mažumoje su atitinkamomis partnerystėmis su skirtingomis partijomis“, – Eltai teigė R. Duchnevičius.

Politikas pripažįsta, kad sprendimas, jog koalicijoje dirbs ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) atstovai, kuriems vadovauja Waldemaras Tomaszewskis, jam yra labai nepriimtinas.

„Aš labai abejoju, ar tas partneris savarankiškai, kokybiškai galės dirbti šioje koalicijoje“, – sakė Vilniaus rajono meras.

Politikas teigė į mitingą atvykęs todėl, nes gavo protesto organizatorių kvietimą.

„Vakar gavau kvietimą organizatorių, ne visada tokia proga yra. Aš tikrai esu atviras žmogus, turiu ir savo nuomonę skirtingais klausimais ir ji kartais skiriasi balsuojant ir partijos formatuose“, – akcentavo R. Duchnevičius.

„Politika ir demokratija tokia yra. Kartais, aišku, nemalonu klausyti, kai yra į tavo daržą mėtoma akmenų, bet žmonės turi teisę. Plius, mes puikiai suprantame ir ne vienas iš mūsų partijos narių yra išreiškęs nuomonę, kad kai kurie dalykai jei turbūt įvyko taip, kaip neturėjo įvykti“, – pridūrė jis.

Savo ruožtu mitinge taip pat dalyvavęs socialdemokratų Vilniaus rajono skyriui priklausantis parlamentaras Ruslanas Baranovas tikino atėjęs paklausyti, ką apie koaliciją kalba gyventojai.

„Atėjome išgirsti, paklausyti, ką žmonės sako, ir kad jie būtų išgirsti“, – sakė R. Baranovas.

Tūkstantinę minią subūręs protestas prieš socialdemokratų suburta koaliciją prasidėjo antradienio ryte prie Prezidentūros. Renginio dalyviai šalies vadovui Gitanui Nausėdai įteikė pasirašytą peticiją, kurią pasirašė per 77 tūkst. piliečių. 

Šalies vadovas peticiją įteikusius jos iniciatorius pakvietė sėsti prie bendro stalo. Su protesto iniciatoriais taip pat susitiko šalies vadovo patarėjai Frederikas Jansonas bei Paulius Baltokas.

„Kreipiamės į jus, nes manome ir žinome, kad prezidentas yra moralinis autoritetas visuomenėje ir tikimės, kad jūs būsite teisingas visiems“, – susitikime su prezidentu kalbėjo vienas protesto iniciatorių Robertas Koroliovas. 

Peticijoje prieštaraujama pirmadienį suformuotai naujai valdančiajai koalicijai ir prašoma ministrais neskirti partinių „Nemuno aušros“ ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) atstovų. 

„Prašome Jus, kaip Respublikos Prezidentą, išreikšti savo nepritarimą besiformuojančiai koalicijai, neskirti į ministrų postus „Nemuno aušros“ ir Krikščioniškų šeimų sąjungai priklausančių ir/ar savo veikla ir viešais pasisakymais keliančių grėsmę Lietuvos valstybingumui politikų“, – rašoma peticijos tekste.

Įteikus peticiją prezidentui minia Gedimino prospektu patraukė link Seimo. Itin kritiškai vertindami sudarytą trijų partijų daugumą, kurioje liko Remigijaus Žemaitaičio vadovaujama „Nemuno aušra“ bei iki tolo opozicijoje dirbusi Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija, protesto dalyviai retoriškais šūksniais klausė „kur Vilija“.

Protestą „Gėdos diena“ organizuoja rašytojas, visuomenininkas Justinas Žilinskas, „Laisvės TV“ ir jos vadovas Andrius Tapinas ir kt.

