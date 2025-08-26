Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė tvirtina, kad girdi protestuotojų balsą: tikisi išsklaidyti nerimą

2025-08-26 16:20 / šaltinis: ELTA
2025-08-26 16:20

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako, kad girdi protestuotojų balsą, nors į antradienį vykusį mitingą prieš valdančiąją koaliciją politikė neatėjo. Ji teigia, jog mitinge nesudalyvavo, nes tuo metu Seime vyko balsavimas dėl jos kandidatūros į naująsias pareigas.

Prezidentas susitiko su kandidate į Ministrus Pirmininkus Inga Ruginiene (nuotr. Roberto Riabovo)

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako, kad girdi protestuotojų balsą, nors į antradienį vykusį mitingą prieš valdančiąją koaliciją politikė neatėjo. Ji teigia, jog mitinge nesudalyvavo, nes tuo metu Seime vyko balsavimas dėl jos kandidatūros į naująsias pareigas.

1

„(Neatėjau į protestą – ELTA) todėl, kad turėjau dar aibę dalykų, kuriuos reikia padaryti tiek sėdint salėje ir sulaukti savo patvirtinimo, tiek ir vėliau – atiduoti duoklę jums, žurnalistams“, – antradienį po susitikimo su prezidentu komentavo I. Ruginienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ką galiu deklaruoti ir pasakyti, kad tikrai girdžiu protesto balsą“, – pridūrė ji.

I. Ruginienė teigė, kad būdama premjere ketina tęsti savo apsilankymus regionuose, ką jau darė eidama socialinės apsaugos ir darbo ministrės pareigas.

„Noriu nuvažiuoti į atokiausią Lietuvos kampelį ir susitikti ne tik su vadovais, merais, bet lygiai taip pat ir su eiliniais gyventojais ir išklausyti jų pastabų, pasiūlymų, pasišnekėti“, – kalbėjo I. Ruginienė.

„Aš norėčiau detalesnės diskusijos, ne vien tik pastovėjimo ant scenos ir poros žodžių pasakymo. Noriu išgirsti argumentus ir noriu, kad žmonės išgirstų mano argumentus. (...) Gali būti, kad tai privers mane pakeisti tam tikrą nuomonę, bet galbūt ir man pavyks pakeisti tų žmonių poziciją“, – kalbėjo I. Ruginienė.

Politikė išreiškė lūkestį, kad jai pavyks išsklaidyti nerimą, kurį reiškia protestuojantys žmonės dėl jos tinkamumo eiti premjerės pareigas.

Kaip jau buvo skelbta, tūkstantinę minią subūręs protestas prieš socialdemokratų sudarytą koaliciją prasidėjo antradienio ryte prie Prezidentūros. Renginio dalyviai šalies vadovui Gitanui Nausėdai įteikė pasirašytą peticiją, kurią pasirašė per 78 tūkst. piliečių. 

Peticijoje prieštaraujama pirmadienį suformuotai naujai valdančiajai koalicijai ir prašoma ministrais neskirti partinių „Nemuno aušros“ ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) atstovų. 

ELTA primena, kad antradienį Seimas apsisprendė ir pritarė naujosios koalicijos lyderės, socialdemokratės I. Ruginienės kandidatūrai į premjerės postą.

Seimui pritarus, I. Ruginienė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.

Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.

