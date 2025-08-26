Ruginienė: valstybiniu banku virtęs ILTE galėtų konkuruoti su komerciniais bankais

„ILTE, manau, ateityje turėtų virsti valstybiniu banku – (…) mes ir (koalicijos – ELTA) derybose kalbėjome apie tai, kad (…) ateityje galbūt galėtume kalbėti ne tik apie juridinių vienetų (finansavimą ILTE lėšomis – ELTA), bet ir apie fizinių asmenų“, – antradienį, prieš Seimui pritariant jos paskyrimui į Vyriausybės vadovės postą, Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijoje kalbėjo I. Ruginienė.
„Žingsnis po žingsnio gerus namų darbus padarysime, ILTE turėtų transformuotis į tą darinį, kuris jau dabar sudaro konkurenciją bankams. Kodėl jaunieji verslai kreipiasi į ILTE? (…) Nes dėl tam tikrų objektyvių priežasčių į banką negali kreiptis. Bet turime eiti toliau ir aktyviai siekti, kad turėtume alternatyvą mūsų komerciniams bankams“, – tikino politikė.
Vėliau antradienį parlamentas pritarė I. Ruginienės kandidatūrai, už balsavo 78 parlamentarai, 35 pasisakė prieš, dar 14 susilaikė.
Kaip numato Konstitucija, ministrą pirmininką Seimo pritarimu skiria ir atleidžia prezidentas, jis su Seimo paskirta premjere susitiks vėliau antradienį.
Naujoji Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
Nacionalinio plėtros banko statusą anksčiau buvusiai nacionalinei plėtros įstaigai ILTE suteikė praėjusios kadencijos Seimas, pritaręs tuometės Vyriausybės siūlymui.
ILTE yra valstybės įsteigta finansų įstaiga, teikianti finansines paslaugas, įgyvendinanti ir administruojanti verslo, viešojo sektoriaus ir žemės ūkio bei žuvininkystės finansavimo priemones.
100 proc. ILTE akcijų priklauso Finansų ministerijai.
