  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė nori protingesnių už save: nežada skubėti burdama patarėjų komandą

2025-08-26 11:02 / šaltinis: BNS
2025-08-26 11:02

 Kandidatė į ministrus pirmininkus Inga Ruginienė nežada skubėti burdama patarėjų komandą.

Prezidentas susitiko su kandidate į Ministrus Pirmininkus Inga Ruginiene (nuotr. Roberto Riabovo)

 Kandidatė į ministrus pirmininkus Inga Ruginienė nežada skubėti burdama patarėjų komandą.

0

Socialdemokratė pabrėžia norinti būti apsupta už save protingesnių žmonių.

„Esu pati laimingiausia tada, kada mano komandoje yra už mane daug stipresni žmonės ir daug daugiau žino nei aš. Jeigu man pavyks tokią komandą susirinkti, manau, galėsime įveikti bet kokius iššūkius“, – antradienį Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijoje teigė I. Ruginienė.    

„Kai atėjau į (Socialinės apsaugos ir darbo) ministeriją, visos komandos neturėjau. Tikrai neskubėsiu ir dabar. Noriu atsirinkti geriausius žmones“, – pridūrė ji.

Kaip skelbė BNS, už tai, kad I. Ruginienė taptų premjere, antradienį balsavo 78 Seimo nariai, prieš buvo 35, susilaikė 14 parlamentarų.

Pareigas I. Ruginienė pradės eiti, kai prezidentas pasirašys dekretą dėl jos paskyrimo ir ji drauge su nauju Ministrų kabinetu prisieks Seime.

Naujoji Vyriausybė ir premjerės komanda formuojama iš šių pareigų atsistatydinus Gintautui Paluckui. 

