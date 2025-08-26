Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė apie koaliciją su „Nemuno aušra“: didelio pasirinkimo neturėjome

2025-08-26 09:06 / šaltinis: ELTA
2025-08-26 09:06

Reaguodama į viešoje erdvėje socialdemokratams žeriamą kritiką dėl sprendimo valdančiąją koaliciją sudaryti su „Nemuno aušra“,  kandidatė į premjerus Inga Ruginienė teigia, kad didelio pasirinkimo, ką kviesti į valdančiąją daugumą, tiesiog nebuvo. Pasak jos, šis žingsnis buvo žengtas įsivertinus, su kuriomis partijomis sklandžiausiai pavyko susiderinti programines nuostatas.

Inga Ruginienė (nuotr. Elta)

Reaguodama į viešoje erdvėje socialdemokratams žeriamą kritiką dėl sprendimo valdančiąją koaliciją sudaryti su „Nemuno aušra",  kandidatė į premjerus Inga Ruginienė teigia, kad didelio pasirinkimo, ką kviesti į valdančiąją daugumą, tiesiog nebuvo. Pasak jos, šis žingsnis buvo žengtas įsivertinus, su kuriomis partijomis sklandžiausiai pavyko susiderinti programines nuostatas.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aš galvoju, kad didelio pasirinkimo koalicijos formavime mes tikrai neturėjome. Nes o koks? Ar tai būtų geriausias pasirinkimas konservatoriai ar liberalai? Tikrai ne, nes tiek vertybiniu požiūriu, tiek tam tikrais darbais turime pakankamai didelių skirtumų, tiek dėl požiūrio į žmogų, kuomet mes žmones traktuojame kaip asmenybes, bet ne kaip daiktus. Tai su tokiomis partijomis, matyt, koalicija būtų tikrai sunkiai matoma“, – antradienį LRT radijui teigė I. Ruginienė.

„Tai tas pasirinkimas lėmė, kad trys partijos yra galimos koalicijos formavime. Na ir su kuriomis partijomis labiausiai, sklandžiausiai pavyko suderinti programines nuostatas, su tomis ir sudarėme“, – pridūrė ji.

Ar apsilankys prieš „Nemuno aušrą“ rengiamame mitinge – dar nežino

Tuo metu paklausta, ar ketina apsilankyti prie Prezidentūros ir Seimo rengiamame mitinge prieš koaliciją su „Nemuno aušra“, kandidatė į premjeres tikino kol kas nežinanti. 

„Aš tikrai dabar negaliu pasakyti, nes turiu dar daugybę procedūrų šiandieną atlikti, tokia ganėtinai sudėtinga diena“, – sakė I. Ruginienė.

Visgi ji teigia besidžiaugianti aktyviai Lietuvos piliečių reiškiama pozicija ir pabrėžia laukianti protestuotojų reikalavimų.

„Tikrai džiaugiuosi aktyvia piliečių pozicija ir džiaugiuosi, kad piliečiai ją aktyviai reiškia“, – akcentavo I. Ruginienė.

„Jeigu tik gausime reikalavimus, tikrai žinosiu, į ką turiu atsižvelgti. Bet, kaip ir sakiau, koalicijos formavimas tai nėra tas pasirinkimas, kuomet ateini ir turi tūkstantį įvairių rūšių obuolių ir gali pasirinkti, kokių nori. Pirmiausia reikia gerbti mūsų rinkėjų nuomonę ir jie savo nuomonę išreiškė“, – pridūrė ji.

Antradienį Seimui ketinant apsispręsti dėl I. Ruginienės kandidatūros į premjerės postą, sostinėje rengiamas protestas „Gėdos diena“. Prie Prezidentūros ir Seimo rūmų į mitingą susirinksiantys aktyvistai piktinasi Seimo rinkimus laimėjusių socialdemokratų sprendimu formuoti valdančiąją daugumą su Remigijaus Žemaitaičio vedama „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime.

Antradienį, prieš vidurdienį, protestas prasidės šalia Prezidentūros, Simono Daukanto aikštėje. Šalies vadovui Gitanui Nausėdai mitingo organizatoriai ketina įteikti ir peticiją, kurią pasirašė per 77 tūkst. piliečių.

Po to protesto dalyviai žygiuos Gedimino prospektu iki Nepriklausomybės aikštės prie Seimo, kur vyks pagrindinis mitingas.

Kaip skelbta anksčiau, liepos pabaigoje atsistatydinus skandalų epicentre atsidūrusiam buvusiam premjerui Gintautui Paluckui, atsistatydino visa Vyriausybė – socialdemokratams teko iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.

Pirmadienio popietę naujos valdančiosios daugumos partnerės – socialdemokratai, „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos – pasirašė koalicinę sutartį.

