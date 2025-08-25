Ruginienė siūlo neskubėti su Regionų ministerija: tikslas – ne biurokratijos didinimas

„Labai svarbu yra centralizuotas koordinavimas, nes kiekviena ministerija kažką turi apie regionus, kažką turi apie savivaldybes. Tai centrinis koordinavimas, kuris surinktų viską į vieną ir tarsi jau pradėtų pirmus žingsnius, kaip Regionų ministerija, galėtų būti papildomo padalinio atsiradimas prie Vyriausybės kanceliarijos“, – pirmadienį vykusiame susitikime su Mišrios Seimo narių grupės nariais kalbėjo socialdemokratė.
„Tada galbūt po tam tikro laiko, kai susidėliotume visus dalykus, gal tai ir išaugtų irgi į papildomą ministeriją, tuo labiau, kad galima gal ir sujungti kokias nors kitas ministerijas į vieną ir nedidinti ministerijų skaičiaus“, – pridūrė ji.
Planus įsteigi naują ministeriją turėjo atsistatydinusi XIX Vyriausybė, ji ketino Regionų ministeriją įkurti iki 2026 metų vidurio.
Kaip BNS skelbė, ši institucija būtų atsakinga už regionų plėtros užtikrinimą, gyvenimo kokybės juose gerinimą ir didesnį savivaldos savarankiškumą.
Regionų ministerijos steigimo idėją pernai rugsėjo viduryje vykusiame Regionų forume pasiūlė prezidentas Gitanas Nausėda, jos įkūrimas įtvirtintas anksčiau priimtoje Vyriausybės programoje.
I. Ruginienė teigė šį klausimą su šalies vadovu jau aptarusi.
„Su prezidentu kalbėjome, mūsų intencija yra mažinti biurokratinį aparatą ir mažinti biurokratinę naštą, tą tikrai tęsiu, kad ir sunki diskusija, bet tikrai tęsiu“, – kalbėjo politikė.
Ji taip pat akcentavo, kad iki šiol vykęs naujos institucijos kūrimo procesas netenkina, nes „visos ministerijos atsikratė pundelių, kurie problemas kelia“.
„Tikslas yra ne toks. Tikslas yra stiprinti savivaldą, tikslas yra stiprinti regioniškumą. Tai atitinkamai ir veiksmai turi būt planuojami būtent ta linkme. O jeigu taip sustiprės tas koordinavimas ir matysime, kad tikrai yra reikalas ministerijai, kodėl ne?“ – teigė I. Ruginienė.
Pernai rugsėjį BNS užsakymu atlikta „Vilmorus“ apklausa parodė, kad pusė Lietuvos gyventojų galvoja Regionų ministeriją esant nereikalinga, penktadalis manė, kad ji reikalinga, o dar beveik trečdalis respondentų nuomonės šiuo klausimu neturėjo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!