Opozicija kritikuoja Ruginienės pokalbius su kolega: „Šita premjerė yra tiesiog Palucko statytinė“

Seimo kolegos pastebi pasikeitusį G. Palucko elgesį
Seimo posėdžio šurmulyje Gintautas Paluckas tarsi koks šešėlis. Sėdi vienas ir per daug su kuo nesikalba.
„Šešėliuose tūno pelėsiai. Pelėsiai nemėgsta tos dienos šviesos. Jiems patinka sėdėti tamsoje. Ir tas virveles tampyti“, – kandžiai Seimo kolegos elgesį įvertino konservatorius Žygimantas Pavilionis.
Palucką vieną stebinti opozicija tikina, kad tik atrodo, jog jo politinė žvaigždė jau nusileido.
„Tapo žmogus nepastebimas, mes su juo čia valgykloje bendravome, pajuokavome, pasispaudėm, bet akivaizdžiai yra užgesęs pats“, – tikino kitokį politiko elgesį pastebėjęs liberalas Eugenijus Gentvilas.
Bet vienas žmogus šalia G. Palucko visada sustos. Šalia jo sėdinti Inga Ruginienė su buvusiu premjeru kaskart atėjusi į Seimą pasikalba. Visgi, ji tarsi G. Palucko įpėdinė, susikompromitavusį premjerą pakeitusi poste.
„Šita premjerė yra tiesiog Palucko statytinė. Kadangi ji silpna, tai toks būdas valdyti yra netgi geresnis“, – svarstė Ž. Pavilionis.
„Na, aš galiu pasakyti, kad Vyriausybės užkulisiniais klausimais būtų sunku surasti geresnį patarėją, nei Palucką“, – pridūrė E. Gentvilas.
Patarinėja I. Ruginienei?
Opozicija sako, kad G. Paluckas, nors ir buvęs premjeras ir viešai atrodo lyg atstumtas, visgi jis vis dar labai įtakingas socialdemokratų partijoje.
„Ponas Paluckas neįtikėtinai daug žino apie Vyriausybės veiklą, ja domisi ir, matyt, pataria“, – mano demokratė Agnė Širinskienė.
Nors skandaluose įklimpęs G. Paluckas pats pasitraukė iš pareigų, opozicijai to negana. Jie bando buvusį premjerą išmesti ir iš Seimo, arba bent jau narstyti visus jo darbelius apkaltos komisijoje.
„Tai aš net neabejoju, kad turi įvykti apkalta. Vien dėl tos priežasties, kad asmuo, kuriam draudžiama verstis kita veikla. Jis gali būti tik premjeras, tik Seimo narys, bet ne daugiau. Toks asmuo užsiiminėjo verslu“, – apmaudo neslėpė A. Širinskienė.
Akivaizdu, kad premjerė nebus ta, kuri palaikys apkaltą G. Paluckui. I. Ruginienė sako, kad lauks jau pradėtų ikiteisminių tyrimų išvadų ir neva tik tada spręs.
„Aš pasitikiu teisėsaugos institucijomis ir labai norėčiau sulaukti jų išvadų. Jeigu išvados bus neigiamos – palaikysiu apkaltą. Kol tų išvadų nėra – apkaltos nematau galimybės palaikyti“, – sakė premjerė.
Opozicija neketina nuolaidžiauti
Tačiau opozicija jau dabar nori suburti komisiją, kuri aiškintųsi, ar G. Paluckas būdamas Seimo nariu dar ir verslavo.
„Tai yra susiję ne su senomis istorijomis, o manomai yra padarytas pažeidimas – neatribotas verslas ir politinė veikla“, – sakė Demokratų lyderis Saulius Skvernelis.
S. Skvernelis ilgai buvo draugai su Gintautu Palucku. Tiesa, socialdemokratai jį iš koalicijos išmetė ne tik dėl nuolatinės kritikos, bet ir užkulisiuose kalbama, jog S. Skvernelis spaudė socdemus G. Palucką mesti iš premjero kėdės.
„Jeigu bus apkalta, tai, matyt, bus visokių nuomonių“, – svarstė S. Skvernelis.
Bet socdemai opozicijos iniciatyvos dėl apkaltos nepalaiko.
„Nu kaip savi savus gali kąsti. Taigi iš to pačio lovio, į tą patį lovį nespjaudysi“, – ironizavo Ž. Pavilionis.
Ir štai, nei komisijos, nei juolab apkaltos G. Paluckui nebus. Socialdemokratai kartu su koalicijos partneriais išliko ištikimi ekspremjerui. Opozicijai nepakakus balsų, G. Palucką dauguma parlamentarų išgelbėjo nuo apkaltos.
