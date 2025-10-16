Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Premjerė prieš Gintauto Palucko apkaltos iniciatyvos svarstymą: jis pademonstravo atsakomybę

2025-10-16 13:47 / šaltinis: BNS
2025-10-16 13:47

Seimui ketvirtadienį ketinant pradėti svarstyti opozicijos siūlymą surengti apkaltą ekspremjerui socialdemokratui Gintautui Paluckui, premjerė Inga Ruginienė sako, jog partietis jau pademonstravo savo atsakomybę pasitraukdamas iš pareigų. 

Seimo plenariniame posėdyje balsavimas dėl premjerės kandidatūros (nuotr. Roberto Riabovo)

Seimui ketvirtadienį ketinant pradėti svarstyti opozicijos siūlymą surengti apkaltą ekspremjerui socialdemokratui Gintautui Paluckui, premjerė Inga Ruginienė sako, jog partietis jau pademonstravo savo atsakomybę pasitraukdamas iš pareigų. 

0

„Man atrodo, kad Gintautas Paluckas pademonstravo atsakomybę ir kuomet tiktai atėjo jam tam tikri klausimai, jis aiškiai atsitraukė ir bendradarbiauja su teisėsaugos institucijoms. Tai atsakingo žmogaus veiksmas“, – žurnalistams kalbėjo ministrė pirmininkė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

BNS rašė, kad konservatoriai rugpjūtį surinko būtiną Seimo narių parašų skaičių po siūlymu sudaryti G. Palucko apkaltos komisiją. 

Šią iniciatyvą parėmė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Liberalų sąjūdžio frakcijų nariai ir demokratė Agnė Širinskienė. Apkaltai inicijuoti reikia surinkti ne mažiau 36 parlamentarų parašų.

Apkaltos iniciatyvoje nurodoma, kad eidamas Seimo nario ir premjero pareigas G. Paluckas galimai rūpinosi savo įmonių „Garnis“ ir „Emus“ reikalais, dalyvavo priimant verslo sprendimus, veikė jų interesais.

I. Ruginienės teigimu, išvadas padės daryti pasibaigę teisėsaugos tyrimai.

„Aš labai norėčiau, kad mes visi gerbtume teisėsaugos procesą ir sulauktume sprendimų iš ten“, – tikino ji.

Kaip rašė BNS, G. Paluckas iš premjero ir Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pareigų pasitraukė rugpjūtį teisėsaugai pradėjus du ikiteisminius tyrimus, susijusius su jo verslu, ir sulaukiant vis daugiau klausimų dėl praeities ryšių bei veiklos.

