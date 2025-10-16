Premjerė prieš Gintauto Palucko apkaltos iniciatyvos svarstymą: jis pademonstravo atsakomybę

„Man atrodo, kad Gintautas Paluckas pademonstravo atsakomybę ir kuomet tiktai atėjo jam tam tikri klausimai, jis aiškiai atsitraukė ir bendradarbiauja su teisėsaugos institucijoms. Tai atsakingo žmogaus veiksmas“, – žurnalistams kalbėjo ministrė pirmininkė.
BNS rašė, kad konservatoriai rugpjūtį surinko būtiną Seimo narių parašų skaičių po siūlymu sudaryti G. Palucko apkaltos komisiją.
Šią iniciatyvą parėmė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Liberalų sąjūdžio frakcijų nariai ir demokratė Agnė Širinskienė. Apkaltai inicijuoti reikia surinkti ne mažiau 36 parlamentarų parašų.
Apkaltos iniciatyvoje nurodoma, kad eidamas Seimo nario ir premjero pareigas G. Paluckas galimai rūpinosi savo įmonių „Garnis“ ir „Emus“ reikalais, dalyvavo priimant verslo sprendimus, veikė jų interesais.
I. Ruginienės teigimu, išvadas padės daryti pasibaigę teisėsaugos tyrimai.
„Aš labai norėčiau, kad mes visi gerbtume teisėsaugos procesą ir sulauktume sprendimų iš ten“, – tikino ji.
Kaip rašė BNS, G. Paluckas iš premjero ir Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pareigų pasitraukė rugpjūtį teisėsaugai pradėjus du ikiteisminius tyrimus, susijusius su jo verslu, ir sulaukiant vis daugiau klausimų dėl praeities ryšių bei veiklos.
