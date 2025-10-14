Paluckas nežada perleisti savo bendrovių akcijų valdymo: prielaidą sudariusios aplinkybės išnyko

„Ne, nesu atsisakęs (akcijų valdymo – ELTA). Išnyko aplinkybės, kurios galimai galbūt sudarė prielaidas, kad būtų geriau atsisakyti“, – antradienį žurnalistams sakė G. Paluckas.
„Akcijų turėjimas pagal įstatymą ir pagal Konstituciją Seimo nariams nedraudžiamas“, – pridūrė jis.
ELTA primena, vasarą viešojoje erdvėje pasirodė žurnalistiniai tyrimai apie G. Palucką bei jo praeitį, verslo ryšius, įtartinus sandorius. Liepos pabaigoje, tęsiantis skandalui ir į viešąją erdvę iškylant vis daugiau informacijos, G. Paluckas nusprendė atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų. Rugpjūčio pradžioje atsistatydino ir visa socialdemokrato vesta Vyriausybė.
Iškilus klausimams viešojoje erdvėje dėl G. Palucko verslo ryšių, politikas dar eidamas premjero pareigas yra sakęs, kad ketina perleisti teisininkų įmonei valdyti jam priklausančias įmonių „Emus“ ir „Garnis“ akcijas.
