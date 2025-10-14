Kalendorius
Spalio 14 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Paluckas nežada perleisti savo bendrovių akcijų valdymo: prielaidą sudariusios aplinkybės išnyko

2025-10-14 13:05 / šaltinis: ELTA
2025-10-14 13:05

Liepos pabaigoje atsistatydinęs premjeras Gintautas Paluckas teigia, kad nebeketina perleisti savo bendrovių „Emus“ ir „Garnis“ akcijų valdymo. Anot jo, išnyko aplinkybės, kurios buvo sudariusios prielaidą tokį sprendimą priimti.

Gintautas Paluckas BNS Foto

Liepos pabaigoje atsistatydinęs premjeras Gintautas Paluckas teigia, kad nebeketina perleisti savo bendrovių „Emus“ ir „Garnis“ akcijų valdymo. Anot jo, išnyko aplinkybės, kurios buvo sudariusios prielaidą tokį sprendimą priimti.

REKLAMA
1

„Ne, nesu atsisakęs (akcijų valdymo – ELTA). Išnyko aplinkybės, kurios galimai galbūt sudarė prielaidas, kad būtų geriau atsisakyti“, – antradienį žurnalistams sakė G. Paluckas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Akcijų turėjimas pagal įstatymą ir pagal Konstituciją Seimo nariams nedraudžiamas“, – pridūrė jis.

REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, vasarą viešojoje erdvėje pasirodė žurnalistiniai tyrimai apie G. Palucką bei jo praeitį, verslo ryšius, įtartinus sandorius. Liepos pabaigoje, tęsiantis skandalui ir į viešąją erdvę iškylant vis daugiau informacijos, G. Paluckas nusprendė atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų. Rugpjūčio pradžioje atsistatydino ir visa socialdemokrato vesta Vyriausybė.

Iškilus klausimams viešojoje erdvėje dėl G. Palucko verslo ryšių, politikas dar eidamas premjero pareigas yra sakęs, kad ketina perleisti teisininkų įmonei valdyti jam priklausančias įmonių „Emus“ ir „Garnis“ akcijas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų