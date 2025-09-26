„Jis leido iš savęs pasityčioti Žemaitaičiui“: prezidento katino dienos baigiasi?

Pasak eksperto, socialdemokratų pirmavimą visuomenės apklausose lėmė ministerijų persidalijimas tarp koalicijos partnerių ir sąmoningi lyderių sprendimai – ypač dėl Kultūros ministerijos perdavimo bei netinkamų kandidatų pašalinimo.
„Aš aiškinčiau šį reiškinį tuo, kas įvyko rugsėjo antroje pusėje, kai prasidėjo ministerijų kaita. Pavyzdžiui, socialdemokratai atidavė Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“.
O juk kultūra yra labai svarbi tautos ir visuomenės tapatybei – be jos mes niekas, tik paršiukai, kuriems paberta žirnių ir jie laimingi kriuksi.
Manau, kad čia ir yra fenomeno esmė – demokratų lyderiai to siekia. Vytenis Andriukaitis, Vilija Blinkevičiūtė, tyliai savo žodį tarti galėjo ir Mindaugas Sinkevičius, Jonavos meras. Jie neleido Eugenijui Sabučiui kandidatuoti į premjero postą – vos tik pasigirdo skandalas dėl jo, jis „patrauktas“ buvo“, – komentavo politologas.
Dumbliauskas: „Ruginienė moka paprastai ir nuoširdžiai kalbėti“
Kaip pastebi V. Dumbliauskas, buvo bandymų kelti Ingos Ruginienės įvaizdį, nes ji moka paprastai ir nuoširdžiai kalbėti, kas žmonėms patinka.
Pašnekovas taip pat mano, nors G. Nausėda anksčiau išlaikė palankius vertinimus, jo reitingai gali kristi dėl to, jog toleruodamas Remigijaus Žemaitaičio pasiūlytą netinkamą kultūros ministro kandidatūrą jis parodė nepagarbą kultūros bendruomenei.
„Tuo metu G. Nausėda vis dar išliko palankiausiai vertinamas politikas. Nors buvo kilusių diskusijų dėl kai kurių ministrų kandidatūrų, jis išlaikė gerus vertinimus, nes kalbėjo apie „raudonas linijas“ ir kitus principinius dalykus.
Tačiau dabar, mano galva, jam tai gali atsiliepti. Pirmiausia todėl, kad jis leido iš savęs pasityčioti R. Žemaitaičiui. Pastarasis, siūlydamas kultūros ministru akivaizdžiai netinkamą kandidatą, trolino. G. Nausėda taip pat pasityčiojo iš kultūros bendruomenės. Jo reitingai turėtų kristi, nes tai buvo labai rimta klaida“, – sakė jis.
Politologas įvardijo, kas gali rimtai pakenkti jo reputacijai
V. Dumbliauskas, vertindamas Ignoto Adomavičiaus paskyrimą kultūros ministru, svarstė, kad G. Nausėda padarė didelę klaidą, nes užsitraukė kultūros bendruomenės nepasitenkinimą, kas esą gali rimtai pakenkti jo reputacijai.
„Šiandien klausiau Rimvydo Valatkos pokalbio su Dovydu Pancerovu – jis priminė, kad visi ankstesni kultūros ministrai buvo rimti žmonės: režisieriai, muziejininkai, rašytojai. O dabar pasiūlytas žmogus yra visiškai netinkamas.
Valatka net pasakė, kad G. Nausėda „scenoje atsuko nugarą žiūrovams, nusimovė kelnes ir prisidribo“. Tai, jo žodžiais, pati didžiausia G. Nausėdos klaida per visą prezidentavimo laiką, kuri jam kainuos, nes jis užsitraukė nepasitenkinimą menininkų, rašytojų, aktorių – žmonių, kurie yra daug aukščiau už jį“, – dalijosi mintimis jis.
Eksperto manymu, ši klaida G. Nausėdai kainuos populiarumą, o socialdemokratų reitingai turėtų augti.
Paskelbti naujausi reitingai
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad nepaisant chaotiško naujosios Vyriausybės formavimo, socialdemokratai ir toliau išlaiko lyderių pozicijas partiniuose reitinguose, rodo naujausia „Lietuvos ryto“ užsakymu atlikta visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus“ apklausa.
Rugsėjo 4-13 dienomis atliktos apklausos duomenimis, už Lietuvos socialdemokratų partiją (LSDP), jei rinkimai vyktų kitą sekmadienį, balsuotų 15,1 proc. respondentų. Birželį už šią politinę jėgą būtų balsavę 14,6 proc. apklaustųjų.
Tuo metu opozicijoje esantys Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD) sulauktų 12,8 proc. apklaustųjų paramos. Birželį dešinieji būtų sulaukę 10,4 proc. rinkėjų balsų.
Trečioje vietoje rikiuojasi Remigijaus Žemaitaičio vedama „Nemuno aušra“, kuriai savo balsą atiduotų 10,9 proc. respondentų. Anksčiau darytoje apklausoje už „aušriečius“ būtų balsvę 9,3 proc. gyventojų.
Už ketvirtoje vietoje besirikiuojančią Sauliaus Skvernelio vadovaujamą Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“ balsuotų 8,5 proc. gyventojų. Tuo metu vasarą tokių balsuojančių skaičius siekė 10,5 proc.
Penktos vietos poziciją išlaiko Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) su 7,2 proc. balsų (birželį – 7,4 proc.), o Liberalų sąjūdis – 5,4 proc. (birželį – 7,2 proc.).
Pakilo Ruginienės vertinimas
Pakilo Ruginienės vertinimas, kaip geriausiai atstovaujančios gyventojų interesus
Gyventojų nuomone, jų interesus geriausiai atliepia šalies prezidentas Gitanas Nausėda. Tokią poziciją palaiko 13,6 proc. respondentų.
Toliau geriausiai gyventojų interesus atspindinčių politikų reitingų lentelėje rikiuojasi „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis (6,6 proc.) bei naujoji Vyriausybės vadovė, socialdemokratė Inga Ruginienė (6,1 proc.). Birželio mėnesį juos, kaip geriausiai gyventojų interesams atstovaujančius politikus, atitinkamai įvertino 5,9 proc. ir 1,2 proc. apklaustųjų.
Už jų reitingų sąraše rikiuojasi Demokratų Sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis S. Skvernelis (4,8 proc.), TS-LKD lyderis Laurynas Kasčiūnas (4,2 proc.) bei konservatorė Ingrida Šimonytė (3,1 proc.).
Sąrašą užbaigia Liberalų sąjūdžio vadovė Viktorija Čmilytė-Nielsen (2,9 proc.), LVŽS pirmininkas Aurelijus veryga (2,9 proc.), visuomenininkas Andrius Tapinas (2,5 proc.) ir Seimo pirmininkas Juozas Olekas (2,2 proc.).
Nausėda ir toliau išlieka palankiausiai vertinamas politikas
Apklausos duomenimis, palankiausiai vertinamas šalies politikas – G. Nausėda. Apie antrąją kadenciją Simono Daukanto aikštės rūmams vadovaujantį prezidentą palankiai atsiliepė 58,3 proc. respondentų, 21,6 proc. laikėsi priešingos nuomonės, o 20,1 proc. – tikino, jog sunku atsakyti, kaip vertina G. Nausėdą.
Antroje reitingų lentelės vietoje – buvęs Seimo pirmininkas S. Skvernelis. Teigiamai apie politiką atsiliepė 42,2 proc. apklausos dalyvių, 35,1 proc. pasisakė neigiamai, dar maždaug ketvirtadalis (22,7 proc.) nuomonės neturėjo.
