TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Premjerės atstovas: Inga Ruginienė tikisi, kad dialogas su kultūrininkais padės išspręsti klausimus

2025-09-26 14:07 / šaltinis: BNS
2025-09-26 14:07

Kultūros bendruomenei protestuojant prieš „aušriečio“ Ignoto Adomavičiaus paskyrimą kultūros ministru premjerė Inga Ruginienė tikisi, kad tarpusavio dialogas padės išspręsti klausimus.

Inga Ruginienė. ELTA / Andrius Ufartas

Kultūros bendruomenei protestuojant prieš „aušriečio" Ignoto Adomavičiaus paskyrimą kultūros ministru premjerė Inga Ruginienė tikisi, kad tarpusavio dialogas padės išspręsti klausimus.

„Premjerė supranta kultūros atstovų poziciją ir pasipiktinimą, tačiau tikisi, kad tarpusavio dialogas padės išspręsti klausimus, dėl kurių nerimaujama“, – BNS jos komentarą penktadienį perdavė patarėjas Ignas Dobrovolskas.

Anot jo, Vyriausybės vadovė žada šiam sektoriui skirti išskirtinį dėmesį.

„(..) bendras darbas ir kompromisų ieškojimas, tikimės, jog leis prisidėti prie situacijos suvaldymo ir sėkmingo tolimesnio darbo. Premjerės komanda taip pat dirba ir bando kalbėdama su bendruomene rasti išeitį iš susidariusios situacijos“, – tvirtino I. Dobrovolskas.

Kaip pranešė BNS, protestuodami prieš valdžios požiūrį į kultūrą penktadienį iš pareigų pasitraukė prie Kultūros ministerijos veikiančios Literatūros tarybos nariai.

Lietuvos leidėjų asociacija paskelbė Vilniaus knygų mugėje nepageidaujanti prezidento Gitano Nausėdos, premjerės Ingos Ruginienės bei kultūros ministro I. Adomavičiaus.

Kiek anksčiau Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga pareiškė atsisakanti Kultūros ministerijoje teikti vertėjams skirtas Šv. Jeronimo premijas.

Šalies vadovo globos taip pat atsisakė Europos kino festivalis „Scanorama“.

Kultūros bendruomenės pasipiktinimo sulaukė valstybės vadovo sprendimas kultūros ministru paskirti „aušriečių“ deleguotą, kompetencijų šioje srityje neturintį I. Adomavičių.

Dėl to keli tūkstančiai žmonių ketvirtadienį S. Daukanto aikštėje susirinko į protestą. Akcijos dėl to vyko ir kituose didžiuosiuose miestuose.

Paskyrimui nepritariantys kultūros sektoriaus atstovai penktadienio popietę renkasi aptarti tolesnių veiksmų.

Darbo patirties kultūros srityje neturintį verslininką, pastaruoju metu Seimo vicepirmininko patarėjo pareigas ėjusį I. Adomavičių į kultūros ministrus pasiūlė „Nemuno aušra“, iškeitusi Energetikos ministeriją į Kultūros.

Prezidentas G. Nausėda anksčiau teigė, kad netvirtins „aušriečiams“ priklausančių politikų ministrais, tačiau bręstant Vyriausybės krizei galiausiai savo poziciją pakeitė. Šalies vadovas ragina kultūrininkus paskirtajam ministrui duoti šansą.

I. Adomavičių kultūrininkai vadina netinkamu pareigoms dėl patirties stokos, kultūros lauko problemų neišmanymo. Naujos kritikos bangos politikas sulaukė po emocionalaus prisistatymo Prezidentūroje.

