Premjerė: jei matysiu, kad ministrui darbas yra nepakeliama našta, nematau problemos jį atstatydinti

„Visą laiką duodu šansą parodyti, (...) ir čia netaikoma vien tik kultūros ministrui, o visiems ministrams taikoma, jeigu matysiu, kad žmogui tikrai yra nepakeliama našta šitoje pozicijoje, jeigu žmogus staiga dirba ne pagal sąžinę, bet pagal kitus kriterijus, tai tikrai nematau problemos teikti prezidentui raštą dėl vieno ar kito ministro atstatydinimo“, – LRT laidai „Dienos tema“ ketvirtadienį teigė premjerė.
„Tikiuosi, kad to žingsnio nereikės imtis, bet manau, kad ta Vyriausybė, kuri šiandien prisiekė, yra motyvuota dirbti su Vyriausybės programa. Tiesiog leiskime tai daryti“, – kalbėjo ji.
Taip I. Ruginienė kalbėjo ketvirtadienį Seimui patvirtinus dvidešimtosios Vyriausybės programą ir prisiekus naujajam ministrų kabinetui.
„(...) yra užduotys sudėliotos ir tas užduotis ministrai turės padaryti. Jeigu kas nesusitvarkys su tomis užduotimis, tada atitinkamai ir aš reaguosiu. Tai čia nėra grožio konkursas pagal tai myliu-nemyliu, patinka-nepatinka. Yra darbas ir tą darbą reikės atlikti“, – sakė I. Ruginienė.
BNS rašė, kad rugpjūtį po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo ir ankstesnės valdančiosios daugumos iširimo sudaryta Socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų koalicija, Seime ji turi 82 narius.
Šios frakcijos formavo ir naują ministrų kabinetą.
Jame darbą pradės aštuoni nauji ministerijų vadovai, šeši jį tęs.
Diskusijų sukėlė „Nemuno aušros“ pasiūlytas kultūros ministras Ignotas Adomavičius.
Kultūrininkai jį vadina netinkamu pareigoms dėl patirties stokos, kultūros lauko problemų neišmanymo.
Ketvirtadienį Simono Daukanto aikštėje keli tūkstančiai žmonių protestavo prieš I. Adomavičiaus paskyrimą kultūros ministru. Daugiau nei 50 tūkst. žmonių taip pat pasirašė peticiją, kuria raginama bet kurio „Nemuno aušros“ nario neskirti į ministrus.
