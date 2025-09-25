Premjerės atstovas – Ignas Dobrovolskas, SADM ministrės – Justinas Argustas

„Patvirtinti galiu, oficialiai darbą nuo rytojaus pradėsiu“, – BNS sakė I. Dobrovolskas.
Tuo metu naujos socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratės Zailskienės atstovu dirbs Justinas Argustas, anksčiau dirbęs buvusio premjero Gintauto Palucko, o pastaruoju metu – laikinojo premjero Rimanto Šadžiaus patarėju.
J. Argustas BNS sakė, kad darbą ministerijoje turėtų pradėti pirmoje kitos savaitės pusėje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!