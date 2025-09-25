Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Premjerės atstovas – Ignas Dobrovolskas, SADM ministrės – Justinas Argustas

2025-09-25 16:24 / šaltinis: BNS
2025-09-25 16:24

 Premjerės Ingos Ruginienės patarėju viešiesiems ryšiams dirbs iki šiol jos kaip socialinės apsaugos ir darbo ministrės atstovu dirbęs Ignas Dobrovolskas.

Inga Ruginienė (nuotr. D. Labučio) (nuotr. Elta)

 Premjerės Ingos Ruginienės patarėju viešiesiems ryšiams dirbs iki šiol jos kaip socialinės apsaugos ir darbo ministrės atstovu dirbęs Ignas Dobrovolskas.

0

„Patvirtinti galiu, oficialiai darbą nuo rytojaus pradėsiu“, – BNS sakė I. Dobrovolskas.

Tuo metu naujos socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratės Zailskienės atstovu dirbs Justinas Argustas, anksčiau dirbęs buvusio premjero Gintauto Palucko, o pastaruoju metu – laikinojo premjero Rimanto Šadžiaus patarėju.

J. Argustas BNS sakė, kad darbą ministerijoje turėtų pradėti pirmoje kitos savaitės pusėje.

