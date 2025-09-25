Ruginienė sureagavo į posėdžių salę priesaikų metu palikusius opozicijos narius: reikės kalbėtis

„Vyriausybei visada sunku dirbti. Visada yra skirtingos nuomonės, visada yra skirtingos pažiūros ir interesai. Sunki ministro pirmininko pareiga yra subalansuoti tas pažiūras, nuomones ir interesus“, – Seime žurnalistams sakė I. Ruginienė.
„Šiandien yra dar daugiau ženklų, kad reikės dirbti su bendruomenėmis, bendrauti, kalbėtis. Lygiai taip pat Seime su opozicija ir pozicija“, – pridūrė ji.
Kaip skelbta anksčiau, ketvirtadienį Seime prisiekė premjerė I. Ruginienė bei kiti naujojo Ministrų kabineto nariai. Tiesa, prisiekiant „Nemuno aušros“ į kultūros ministrus deleguotam Ignotui Adomavičiui, opozicijoje dirbantys Liberalų sąjūdžio atstovai stovėjo į jį atsukę nugaras, o dauguma konservatorių ir demokratų frakcijų atstovų apskritai paliko plenarinių posėdžių salę.
I. Ruginienės vadovaujamą Vyriausybę suformavo Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP), „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime.
Aplinkos ministro pareigas eis Kastytis Žuromskas, kultūros ministro – Ignotas Adomavičius, žemės ūkio – Andrius Palionis. Visi šie trys ministrai pagal koalicinę sutartį yra deleguoti „Nemuno aušros“.
Teisingumo ministre šalies vadovas paskyrė Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) pasiūlytą parlamentarę Rita Tamašunienę. „Valstiečių“ atstovas Edvinas Grikšas eis ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas.
Prezidentas Finansų ministerijos vadovu paskyrė iki šiol viceministru dirbusį Kristupą Vaitiekūną, socialinės apsaugos ir darbo ministre – Seimo narę Jūratę Zailskienę, susisiekimo ministru – viceministrą Jurą Taminską.
Prieš kelias savaites jau buvo patvirtintos ir G. Palucko Vyriausybėje dirbusių ministrų kandidatūros: Krašto apsaugos ministerijai (KAM) ir toliau vadovaus Dovilė Šakalienė, Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM) – Marija Jakubauskienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (ŠMSM) – Raminta Popovienė, Užsienio reikalų ministerijai (URM) – Kęstutis Budrys, Vidaus reikalų ministerijai (VRM) – Vladislavas Kondratovičius. Energetikos ministerijai vadovaus ir ankstesnėje Vyriausybėje dirbęs Žygimantas Vaičiūnas.
