Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
9
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė sureagavo į posėdžių salę priesaikų metu palikusius opozicijos narius: reikės kalbėtis

2025-09-25 14:04 / šaltinis: ELTA
2025-09-25 14:04

Daliai Seimo opozicijos atstovų palikus posėdžių salę kol naujieji ministrai davė priesaikas, Vyriausybės vadovė Inga Ruginienė tikina, jog toks elgesys tik parodo, kad Ministrų kabinetas turės dar daugiau dėmesio skirti bendravimui ir su bendruomenėmis, ir su Seimo nariais. 

Inga Ruginienė. ELTA / Dainius Labutis

Daliai Seimo opozicijos atstovų palikus posėdžių salę kol naujieji ministrai davė priesaikas, Vyriausybės vadovė Inga Ruginienė tikina, jog toks elgesys tik parodo, kad Ministrų kabinetas turės dar daugiau dėmesio skirti bendravimui ir su bendruomenėmis, ir su Seimo nariais. 

REKLAMA
9

„Vyriausybei visada sunku dirbti. Visada yra skirtingos nuomonės, visada yra skirtingos pažiūros ir interesai. Sunki ministro pirmininko pareiga yra subalansuoti tas pažiūras, nuomones ir interesus“, – Seime žurnalistams sakė I. Ruginienė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiandien yra dar daugiau ženklų, kad reikės dirbti su bendruomenėmis, bendrauti, kalbėtis. Lygiai taip pat Seime su opozicija ir pozicija“, – pridūrė ji.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip skelbta anksčiau, ketvirtadienį Seime prisiekė premjerė I. Ruginienė bei kiti naujojo Ministrų kabineto nariai. Tiesa, prisiekiant „Nemuno aušros“ į kultūros ministrus deleguotam Ignotui Adomavičiui, opozicijoje dirbantys Liberalų sąjūdžio atstovai stovėjo į jį atsukę nugaras, o dauguma konservatorių ir demokratų frakcijų atstovų apskritai paliko plenarinių posėdžių salę. 

REKLAMA

I. Ruginienės vadovaujamą Vyriausybę suformavo Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP), „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime.

Aplinkos ministro pareigas eis Kastytis Žuromskas, kultūros ministro – Ignotas Adomavičius, žemės ūkio – Andrius Palionis. Visi šie trys ministrai pagal koalicinę sutartį yra deleguoti „Nemuno aušros“.

REKLAMA
REKLAMA

Teisingumo ministre šalies vadovas paskyrė Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) pasiūlytą parlamentarę Rita Tamašunienę. „Valstiečių“ atstovas Edvinas Grikšas eis ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas.

Prezidentas Finansų ministerijos vadovu paskyrė iki šiol viceministru dirbusį Kristupą Vaitiekūną, socialinės apsaugos ir darbo ministre – Seimo narę Jūratę Zailskienę, susisiekimo ministru – viceministrą Jurą Taminską.

Prieš kelias savaites jau buvo patvirtintos ir G. Palucko Vyriausybėje dirbusių ministrų kandidatūros: Krašto apsaugos ministerijai (KAM) ir toliau vadovaus Dovilė Šakalienė, Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM) – Marija Jakubauskienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (ŠMSM) – Raminta Popovienė, Užsienio reikalų ministerijai (URM) – Kęstutis Budrys, Vidaus reikalų ministerijai (VRM) – Vladislavas Kondratovičius. Energetikos ministerijai vadovaus ir ankstesnėje Vyriausybėje dirbęs Žygimantas Vaičiūnas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
XX Vyriausybė (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Seimas patvirtino Vyriausybės programą: Ruginienės Ministrų kabinetas pradeda darbą (72)
Seime – neskelbtas valdančiosios koalicijos susitikimas (nuotr. stop kadras)
„Nemuno aušrai“ Energetikos ministerija slysta iš rankų, ar ją dar turi, Žemaitaitis atsakė miglotai (47)
Prezidentas susitiko su Inga Ruginiene ir valdančiosios koalicijos partijų vadovais (nuotr. Roberto Riabovo)
Žemaitaitis Nausėdai pateikė kandidatų į ministrus pavardes, o Sinkevičius pripažino: „Per mažai pažįstu“ (110)
Saulius Skvernelis, Remigijus Žemaitaitis, Aurelijus Veryga (tv3.lt fotomontažas)
Griežtai įvertino Saulių Skvernelį: „Viskas turi groti pagal jo dūdą“ (28)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
gustas
gustas
2025-09-25 14:17
...ir aš būčiau salę palikęs...
Atsakyti
Lkjh
Lkjh
2025-09-25 14:40
Kaip galės dirbti kultūros ministras kada kultūrininkai jo nepripažįsta. Situacija nepavydėtina.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (9)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų