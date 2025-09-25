Ruginienė ragina palaikyti Bucevičiaus teisinio imuniteto panaikinimą

„Esame koalicijos sutartyje parašę, kad visi turi atsisakyti neliečiamybės ir leisti teisėtvarkos institucijoms atlikti savo darbą“, – žurnalistams Seime ketvirtadienį sakė I. Ruginienė, paklausta, kokia yra jos pozicija dėl S. Bucevičiaus teisinės neliečiamybės naikinimo.
„Aušriečių“ vadovas Remigijus Žemaitaitis žada balsavime dėl S. Bucevičiaus imuniteto panaikinimo susilaikyti. I. Ruginienė, paklausta, ką mano apie tokią poziciją, kartojo, kad reikia leisti dirbti teisėsaugos institucijoms, jomis pasitikėti.
„Manau, kad turime pasitikėti teisėsaugos institucijoms ir leisti jiems atlikti darbą pilnoje apimtyje“ – komentavo paskirtoji premjerė.
Seimas ketvirtadienį balsuos dėl S. Bucevičiaus teisinės neliečiamybės panaikinimo.
Antradienį generalinė prokurorė Nida Grunskienė kreipėsi į Seimą su prašymu leisti patraukti atsakomybėn minėtą parlamentarą, kuriam siekiama pareikšti įtarimus „čekiukų“ byloje. Politikas sutinka, kad jo imunitetas būtų atimtas supaprastinta tvarka.
Kaip numato Seimo statutas, parlamentarui sutinkant, kad jo imunitetas būtų naikinamas supaprastinta tvarka, tokiu atveju laikinoji parlamento tyrimo komisija nėra sudaroma. Seimo pirmininkas teikia parlamentui nutarimą dėl sutikimo leisti politiką patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Toks nutarimas gali būti priimtas, kai už jį balsuoja daugiau kaip pusė visų Seimo narių.
Prokuratūros duomenimis, S. Bucevičius, 2019-2023 m. eidamas Akmenės rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai suklastojo 4 išlaidų ataskaitas, įtraukdamas į jas duomenis ir pridėdamas kvitus, apmokėtus ne savo vardu, o 7 juridinių, 6 fizinių asmenų mokėjimo kortelėmis ir 1 užsienio banko išduota mokėjimo kortele.
Anot generalinės prokurorės N. Grunskienės, šie galimai suklastoti dokumentai buvo pateikti Akmenės rajono savivaldybės administracijai, o S. Bucevičius, įtariama, pasisavino apie 819 eurų.
S. Bucevičiui siekiama pareikšti įtarimus dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo suklastotu dokumentu, svetimo turto pasisavinimo ir piktnaudžiavimo.
Visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!