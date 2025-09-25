Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Jei Adomavičius nesusitvarkys su pareigomis, Ruginienė mato sprendimą: „Visada galima ministrą atšaukti“

2025-09-25 10:19 / šaltinis: ELTA
2025-09-25 10:19

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako, jog jei kultūros ministru patvirtintas Ignotas Adomavičius nesusitvarkys su jam pavestu darbu, gali būti svarstoma apie jo atšaukimą. 

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako, jog jei kultūros ministru patvirtintas Ignotas Adomavičius nesusitvarkys su jam pavestu darbu, gali būti svarstoma apie jo atšaukimą. 

7

„Reikalausiu, kad ministras kuo daugiau dėmesio skirtų kultūros bendruomenei, bendrautų. (Jis – ELTA) turi įdėti didelį indėlį aistrų nuraminimui ir užtikrinimui, kad kultūros bendruomenė jaustųsi saugi“, – Seime žurnalistams sakė I. Ruginienė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jeigu taip išeis, kad kultūros ministrui nepavyks dirbti, tada atitinkamai bus kiti sprendimai (…). Visada galima ministrą atšaukti“, – kalbėjo ji. 

Trečiadienį prezidentas Gitanas Nausėda pranešė nusprendęs patvirtinti Žygimanto Vaičiūno, Kastyčio Žuromsko ir I. Adomavičiaus kandidatūras į ministrus. Vis dėlto, dėl pastarojo šalies vadovas neslėpė turėjęs abejonių. Klabėdamas LRT televizijoje G. Nausėda pažymėjo, jog premjerės prašys skirti itin daug dėmesio I. Adomavičiui patikėtai Kultūros ministerijai. 

Savo ruožtu Vyriausybės vadovė patikino, jog visomis ministerijomis rūpinsis vienodai. 

„Kiekviena ministerija man yra prioritetas. Visoms ministerijoms skirsiu savo dėmesį“, – sakė I. Ruginienė. 

„Supraskite, kad kai yra suformuojama Vyriausybė, nėra taip, kad visi ministrai išeina į savo kelią – esame vieninga Vyriausybė, visi sprendimai bus priimami jungtinai. Kiekvienam ministrui aš deklaravau savo paramą ir pagalbą – dirbsime kaip komanda“, – akcentavo ji. 

Pasak Vyriausybės vadovės, ji taip pat dalyvaus ir politinių ministrų komandų formavimo procese. 

„Komandos bus formuojamos kartu, pristatant tas komandas man, pasitarus su manimi. Tai jau yra sutarta“, – akcentavo premjerė. 

ELTA primena, kad trečiadienio vakarą prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino visus kandidatus į ministrus, tarp jų ir į Energetikos, Aplinkos ir Kultūros ministerijas deleguotus Žygimantą Vaičiūną, Kastytį Žuromską bei I. Adomavičių.

Tiesa, pastarasis yra viešai kritikuojamas, nes esą neturi reikalingos patirties bei kompetencijos. Politikas aštrios kritikos sulaukė ir po trečiadienio rytą Prezidentūroje vykusios spaudos konferencijos, kurios metu kandidatas emocingai kalbėjo apie savo senelį, taip pat – Mikalojų Konstantiną Čiurlionį, kėlė klausimus dėl platinamos peticijos.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ignotas Adomavičius (nuotr. Elta)
Kultūros bendruomenė protestuos dėl Adomavičiaus paskyrimo ministru (8)

Į viršų