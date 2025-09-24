Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Tapinas paviešino kultūros ministro šokius: nepagarbiai griebė moterį

Visas vaizdo įrašas
2025-09-24 21:45 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-24 21:45

Į viešumą pateko šokiruojantis paskirtojo kultūros ministro, „Nemuno aušros“ atstovo Ignoto Adomavičiaus, vaizdo įrašas – kubile jis linksminasi vilkėdamas tik trumpikes, o vėliau nepagarbiai griebia moterį.

Į viešumą pateko šokiruojantis paskirtojo kultūros ministro, „Nemuno aušros“ atstovo Ignoto Adomavičiaus, vaizdo įrašas – kubile jis linksminasi vilkėdamas tik trumpikes, o vėliau nepagarbiai griebia moterį.

32

Vaizdo įrašu pasidalino visuomenininkas Andrius Tapinas. 

„Kultūros jo gyvenime netrūksta“ , – apie I. Adomavičių rašo jis. 

Trečiadienį „Nemuno aušros“ atstovas I. Adomavičius buvo paskirtas į ministrus, nepaisant kultūros bendruomenės prieštaravimų bei rengiamo protesto dėl jo kandidatūros į Kultūros ministerijos vadovo postą. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pateikiau Lietuvos Respublikos Seimui pilnos sudėties Vyriausybę, įskaitant ir visus tris likusius ministrus“, – trečiadienį LRT televizijai teigė šalies vadovas Gitanas Nausėda

„Premjerė Inga Ruginienė šiandien dar kartą patvirtino, kad ji nekeis savo nuomonės dėl į kultūros ministrus teikiamo Ignoto Adomavičiaus. 

Pats Ignotas Adomavičius šiandien verksmingai manipuliavo savo seneliu ir kitais asmeninio gyvenimo faktais. 

OK. Kandidatas mėgina įrodyti, kad kultūros jo gyvenime netrūksta. 

Kaip ir šitame video, kuriame jau gerai prikalęs būsimasis kultūros ministras nusmauktais triusikais kubile šoka erotinį šokį pagal ACDC „Highway to Hell“ 

Ir kaip elegantiškai ir kultūringai jis prispaudžia moters galvą sau prie tarpkojo imituodamas oralinio sekso pradžią. 

Nuostabus požiūris į moterį, į žmoną, kuris galėtų tapti ir Lietuvos kultūros sezono užsienyje simboliu. 

Beje, šito video autorius žino, kad gali būti identifikuotas, bet nepabijojo jo perduoti, nes norėtų, kad vis dėlto būtų pamatytas būsimojo kultūros ministro veidas. Na, ir ne tik veidas. 

Ir čia jau turbūt įspėjimas Ingai Ruginienei, kad per cementovkę su naujaisiais ministrais reikės būti itin atsargiai“, – feisbuke rašo A. Tapinas.

Prezidento verdiktas: Adomavičius, Vaičiūnas ir Žuromskas paskirti ministrais

Kaip skelbta anksčiau, rugsėjo pradžioje pasirašytu dekretu G. Nausėda kultūros ministre buvo paskyręs socialdemokratę, Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkę Vaidą Aleknavičienę. Tiesa, praėjusią savaitę vykusių derybų dėl ministerijų metu buvo nuspręsta Kultūros ministeriją perleisti „Nemuno aušrai“. Ši politinė jėga į kultūros ministrus delegavo I. Adomavičių.

Savo ruožtu socialdemokratai perėmė koalicinių derybų metu „aušriečiams“ tekusią Energetikos ministeriją ir į jos vadovus delegavo iki šiol pareigas ėjusį laikinąjį ministrą Ž. Vaičiūną. 

Rugsėjo pradžioje pasirašytu prezidento dekretu Finansų ministerijos vadovu buvo paskirtas iki šiol viceministru dirbęs Kristupas Vaitiekūnas, socialinės apsaugos ir darbo ministre – Seimo narė Jūratė Zailskienė, susisiekimo ministru – viceministras Juras Taminskas.

Prieš kelias savaites jau buvo patvirtintos ir Gintauto Palucko Vyriausybėje dirbusių ministrų kandidatūros: Krašto apsaugos ministerijai (KAM) ir toliau vadovaus Dovilė Šakalienė, Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM) – Marija Jakubauskienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (ŠMSM) – Raminta Popovienė, Užsienio reikalų ministerijai (URM) – Kęstutis Budrys, Vidaus reikalų ministerijai (VRM) – Vladislavas Kondratovičius.

Teisingumo ministre šalies vadovas paskyrė Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) pasiūlytą parlamentarę Rita Tamašunienę. Patvirtintas ir „valstiečių“ kandidatas į ekonomikos ir inovacijų ministrus Edvinas Grikšas.

Taip pat pritarimo sulaukė į žemės ūkio ministrus „Nemuno aušros“ deleguotas viceministras Andrius Palionis.

Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai. Toks balsavimas numatomas ketvirtadienį. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ignotas Adomavičius (nuotr. Facebook, BNS/Roberto Riabovo, Elta)
Išanalizavo Lietuvoje dramą sukėlusio kandidato į kultūros ministrus veidą: štai ko jis nepasako žodžiais (5)
Ignotas Adomavičius (nuotr. Roberto Riabovo)
Tapinas kandidatui į ministrus kirto iš peties: „Skubu jį nuraminti“ (69)
Ignotas Adomavičius (nuotr. Elta)
Šokiruojantis kandidato į ministrus pasirodymas – žmonės nežino, juoktis ar verkti (327)
Marius Povilas Elijas Martynenko, Ignotas Adomavičius, Arūnas Gėlūnas (nuotr. fotobankas, facebook, fotodiena)
Žinomi žmonės sukilo prieš Ignotą Adomavičių: ragina padaryti 1 veiksmą (18)

Kubile su trumpikėmis ?
Kubile su trumpikėmis ?
2025-09-24 22:05
O aš galvojau, kad kubile maudytis reikia su išeiginiu kostiumu, gerai kad Tapinas apšvietė
Atsakyti
Tapinas
Tapinas
2025-09-24 21:55
Tapinui nauja programa ši televizinė valkata nenurimsta,jei neras kažko prie ko prisikabint....tapinai tu apgailėtinas ligonis
Atsakyti
Gėda
Gėda
2025-09-24 21:48
Tapinas nusirito, rebka filmukus iš privačių baliukų,savivaldybių pletkus, ar jis rimtų darbų nebeturi
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (32)
