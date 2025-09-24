Tapinas paviešino kultūros ministro šokius: nepagarbiai griebė moterį

Vaizdo įrašu pasidalino visuomenininkas Andrius Tapinas.
„Kultūros jo gyvenime netrūksta“ , – apie I. Adomavičių rašo jis.
Trečiadienį „Nemuno aušros“ atstovas I. Adomavičius buvo paskirtas į ministrus, nepaisant kultūros bendruomenės prieštaravimų bei rengiamo protesto dėl jo kandidatūros į Kultūros ministerijos vadovo postą.
„Pateikiau Lietuvos Respublikos Seimui pilnos sudėties Vyriausybę, įskaitant ir visus tris likusius ministrus“, – trečiadienį LRT televizijai teigė šalies vadovas Gitanas Nausėda.
„Premjerė Inga Ruginienė šiandien dar kartą patvirtino, kad ji nekeis savo nuomonės dėl į kultūros ministrus teikiamo Ignoto Adomavičiaus.
Pats Ignotas Adomavičius šiandien verksmingai manipuliavo savo seneliu ir kitais asmeninio gyvenimo faktais.
OK. Kandidatas mėgina įrodyti, kad kultūros jo gyvenime netrūksta.
Kaip ir šitame video, kuriame jau gerai prikalęs būsimasis kultūros ministras nusmauktais triusikais kubile šoka erotinį šokį pagal ACDC „Highway to Hell“
Ir kaip elegantiškai ir kultūringai jis prispaudžia moters galvą sau prie tarpkojo imituodamas oralinio sekso pradžią.
Nuostabus požiūris į moterį, į žmoną, kuris galėtų tapti ir Lietuvos kultūros sezono užsienyje simboliu.
Beje, šito video autorius žino, kad gali būti identifikuotas, bet nepabijojo jo perduoti, nes norėtų, kad vis dėlto būtų pamatytas būsimojo kultūros ministro veidas. Na, ir ne tik veidas.
Ir čia jau turbūt įspėjimas Ingai Ruginienei, kad per cementovkę su naujaisiais ministrais reikės būti itin atsargiai“, – feisbuke rašo A. Tapinas.
Prezidento verdiktas: Adomavičius, Vaičiūnas ir Žuromskas paskirti ministrais
Kaip skelbta anksčiau, rugsėjo pradžioje pasirašytu dekretu G. Nausėda kultūros ministre buvo paskyręs socialdemokratę, Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkę Vaidą Aleknavičienę. Tiesa, praėjusią savaitę vykusių derybų dėl ministerijų metu buvo nuspręsta Kultūros ministeriją perleisti „Nemuno aušrai“. Ši politinė jėga į kultūros ministrus delegavo I. Adomavičių.
Savo ruožtu socialdemokratai perėmė koalicinių derybų metu „aušriečiams“ tekusią Energetikos ministeriją ir į jos vadovus delegavo iki šiol pareigas ėjusį laikinąjį ministrą Ž. Vaičiūną.
Rugsėjo pradžioje pasirašytu prezidento dekretu Finansų ministerijos vadovu buvo paskirtas iki šiol viceministru dirbęs Kristupas Vaitiekūnas, socialinės apsaugos ir darbo ministre – Seimo narė Jūratė Zailskienė, susisiekimo ministru – viceministras Juras Taminskas.
Prieš kelias savaites jau buvo patvirtintos ir Gintauto Palucko Vyriausybėje dirbusių ministrų kandidatūros: Krašto apsaugos ministerijai (KAM) ir toliau vadovaus Dovilė Šakalienė, Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM) – Marija Jakubauskienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (ŠMSM) – Raminta Popovienė, Užsienio reikalų ministerijai (URM) – Kęstutis Budrys, Vidaus reikalų ministerijai (VRM) – Vladislavas Kondratovičius.
Teisingumo ministre šalies vadovas paskyrė Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) pasiūlytą parlamentarę Rita Tamašunienę. Patvirtintas ir „valstiečių“ kandidatas į ekonomikos ir inovacijų ministrus Edvinas Grikšas.
Taip pat pritarimo sulaukė į žemės ūkio ministrus „Nemuno aušros“ deleguotas viceministras Andrius Palionis.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai. Toks balsavimas numatomas ketvirtadienį.
