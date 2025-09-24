Kita ašarojančio kandidato į ministrus pusė – štai kaip puolė žurnalistui į atlapus

Debatus tuomet vedė žurnalistas Edvardas Kubilius. Pateikiame ištrauką iš pokalbio su I. Adomavičiumi:
Jūs prieš metus (2023 m. – red. past.) dalyvavote „Lietuvos balse“. Kaip pats vertinate savo pasirodymą?
Puikiai, aš manau, viskas gerai. Dar kai buvau prasirgęs kovidu, viskas tvarkoj.
Bet neatsisuko nė vienas komisijos narys.
Galbūt neatsisuko, galbūt ne to ėjau, bet tai irgi buvo išbandymas ir niekas nesako, kad „Lietuvos balsas“... Kaip aš sakau: geriau dainuoti, negu meluoti. Teisingai?
Jūs esate baigęs Vilniuje esančią prestižinę Nacionalinę Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklą, ten – trombono, dainavimo, chorinio dirigavimo specialybę. Galite papasakoti, kaip čia taip nutiko? Mes dabar čia jus sutinkame Rokiškyje, ten Vilnius.
Viskas yra gerai, jeigu tu esi Vilniuje. Kaip sakoma, savam krašte pranašu nebūsi. Mes labai puikiai turime labai gerą pavyzdį, kur visis labai myli ir gerbiam, tai yra mūsų, Rokiškio, rajono meras. Ji irgi yra iš Žemaitijos ir puikiai atlieka savo pareigas kaip politikas, kaip meras, vedantis visą politiką. Aš kalbu apie nacionalinę politiką.
Ir baigus Čiurlionio menų gimnaziją, manau, tai yra prestižinė mokykla, kuri formuoja ne tik muzikus, formuoja ir lyderius, formuoja tuos žmones, kurie nebijo pasisakyti, nebijo turėti savo nuomonę ir gali drąsiai dirbti.
Tiek, kiek aš dirbu, įdedu darbo, kaip man žmonės sako: tu darai 100 procentų. Jeigu mes visi įdėtume tiek darbo, kiek įdedame kiekvienas arba aš kiek įdedu į savo pasirinktą tikslą, manau, kad Lietuva tik žydėtų ir augtų.
Esate verslininkas, turite savo verslą. Ar aš teisingai suprantu?
Taip, aš turiu verslininko gyslelės.
Koks tai yra verslas?
Prieš 13 metų, ne, prieš 10 metų mes paleidome šviežių makaronų fabriką. Vieną didžiausių dabar Pabaltyje šviežių makaronų fabriką. Dirbame su savo klientais. Tai yra makaronų, pusgaminių ir šaldytų pusgaminių verslas.
Ir kaip sekasi verslui?
Viskas gerai, puikiai.
Nes jūsų privalomas registruotas turtas pernai (2023 m. – red. past.) 147 tūkst., vertybiniai popieriai, meno kūriniai, juvelyriniai dirbiniai – 51 tūkst., piniginės lėšos – 3 tūkst. ir gautos paskolos – 90 tūkst. eurų. Tai čia yra visa tai, ką gaunate iš šito verslo ar dar kas nors?
Na, kaip sakoma, versle esi 20 metų, kaupi, investuoji dar ilgiau, tai galbūt būtų ir didesnis deklaruotas turtas, jeigu 2023 m. nebūčiau padaręs investicinių klaidų. Būtų jis ir didesnis. Viskas būtų gerai, nes dar plius papildomai investuoju į akcijas.
Pernai deklaravote 433 tūkst. eurų pajamų, bet mokesčių jums priskaičiavo tik 1371 eurą, tai yra nieko. Kaip čia taip įvyksta?
Tokia yra deklaravimo sistema, ta prasme, prekyba akcijomis ne visą laiką... Ne visi sandoriai yra pelningi. <...>
Jūsų partijos programoje rašoma: „Dėsime visas pastangas, kad pasibaigtų atskirų žmonių grupių žeminimas Lietuvoje.“ Kokios tos grupės, jūsų manymu, Lietuvoje yra labiausiai žeminamos?
Labai geras klausimas. Visų pirma, manau, žeminamos yra mažumos, kurios labai garsiai kalbasi. Bet kita pusė yra žmonių, tai yra socialinės grupės, kurias mes matome kaip... Aš galėsiu pasakyti pavyzdį.
Zarasai, socialiniai būstai ir žmonės gauna labai mažas pajamas. Gyvena labai skurdžiai. Vienas dalykas, galbūt galėtume sakyti, kad jie patys atsakingi už tai, tačiau sąlygų sudaryti, kad jie gyventų geriau, matome, kad nelabai yra.
Pats rajonas ir pats regionas yra pakankamai skurdus, nes regioninę politiką esam pamiršę. Kaip ten bebūtų, gal grįžkime dar kartą prie klausimo.
Tai kokios visuomenės grupės yra žeminamos? Nes jūs taip sakote savo programoje, kad kai kurios visuomenės grupės yra žeminamos. Tai kokios?
Tai kokios? Jūs man pasakykit, kokios.
Ne, tai jūs man pasakykit, kokios. Gi jūs sakote taip, aš nesakau, kad čia kažkuri yra žeminama.
Nu, gerai.
Sakėte, mažumos. Ką turite omenyje?
Dabar žiūrėkit. Tie, kurie patys šaukia, kad jiems yra blogai Lietuvoje...
Tai ką jūs turite omenyje? LGBT žmones?
Gali būti, kad jie jaučiasi žeminami, nes jiems nepriimami kažkokie sprendimai...
Tai jie jaučiasi žeminami ar yra žeminami?
Reikėtų jų paklausti. Sakykite, ar čia, salėje, yra LGBT žmonių?
(Tyla.)
Kokios grupės žeminamos?
Žiūrėkite, šitą klausimą galim praleisti.
Kodėl galime praleisti? Čia jūsų programos sakinys. Jūs sakote, kad kažkas yra žeminama ir negalite pasakyti kas.
Žiūrėkite, mieli ponai, tai niekuo nesusiję su elementaria Lietuvos tolimesne ekonomika. Tai gal perduokime socialistam... Socialiniams žmonėms arba socialiniam pedagogam, kurie sprendžia šį klausimą.
Tai tada nerašykite savo partijos programoje tokių teiginių. Ačiū.
Akis bado kompetencijų stoka
Rugpjūtį pasirašius naują koalicijos sutartį, teisė deleguoti kultūros ministrą atiteko Lietuvos socialdemokratų partijai. Tuomet šalies vadovas į pareigas paskyrė Vaida Aleknavičienę.
Tačiau Vyriausybs formavimas strigo, nes prezidentas nepatvirtino aplinkos ir energetikos ministrų, kurių kandidatus turėjo pasiūlyti „Nemuno aušra“. Prezidentūra buvo iškėlusi sąlygą „Nemuno aušrai“, jog kandidatai turi būti nepartiniai.
Baigiantis terminui, socialdemokratai su „aušriečiais“ apsikeitė energetikos ir kultūros ministerijomis. Į kultūros ministrus pasiūlytas makaronų fabriko vadovas Ignotas Adomavičius, o Energetikos ministerijai toliau vadovaus Žygimantas Vaičiūnas.
I. Adomavičiaus kandidatūra sukėlė audras ne tik kultūros bendruomenėje. Į kultūros ministrus Remigijaus Žemaitaičio siūlomas Seimo patarėjas I. Adomavičius yra ne tik politikos naujokas, bet, pasirodo, ir tolimas R. Žemaitaičio giminaitis. Jis – R. Žemaitaičio brolio žmonos sesers vyras.
I. Adomavičius taip pat sulaukė kritikos dėl kompetencijų stokos. Mat kultūros srityje vadovavimo patirties ji neturi, vadovauja makaronų gamybos fabrikui. Arčiau kultūros buvo nebent jo bandymai dalyvauti keliuose muzikiniuose projektuose, kuriuose sėkmė politiko nelydėjo.
„Aušriečių“ į kultūros ministrus pasiūlytas I. Adomavičius yra Seimo vicepirmininko Raimondo Šukio patarėjas, yra baigęs Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų mokyklą, dainuoja bažnyčios chore.
42-ių I. Adomavičius yra dirbęs įvairiose darbovietėse, penkerius metus iki Seimo rinkimų buvo įmonės „Bravopasta“ komercijos direktorius, anksčiau apie septynerius metus užsiėmė šaldytų maisto produktų gamyba.
