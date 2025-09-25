Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Turkija seka Donaldo Trumpo pėdomis: įveda naujus muitus automobiliams

2025-09-25 07:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-25 07:01

Pasaulinės prekybos protekcionizmo tendencijos pasiekė ir Turkiją. Šalies vyriausybė paskelbė apie naujus, griežtus muitus importuojamiems automobiliams, taip siekdama apsaugoti savo gyvybiškai svarbią automobilių pramonę.

„Mercedes-Benz“ automobilių gamykla (nuotr. gamintojo)

0

Naujosios taisyklės, kurios įsigalios per 60 dienų, yra sukonstruotos taip, kad skaudžiausiai smogtų būtent elektromobiliams, atvykstantiems ne iš Europos Sąjungos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Šis sprendimas – ne staigmena. Automobilių pramonė sudaro net 5,5 proc. Turkijos BVP, o šalis yra ketvirta didžiausia automobilių gamintoja Europoje.

Čia veikia milžiniškos „Ford“, „Toyota“, „Hyundai“, „Renault“ ir kitų gamintojų gamyklos, taip pat gaminami vietinės markės „Togg“ elektromobiliai. Didžiulės infliacijos varginamai šalies ekonomikai, vietinės gamybos skatinimas ir naujų investicijų pritraukimas yra esminis prioritetas.

Kaip veiks naujieji muitai?

Naujieji muitai bus taikomi automobiliams iš šalių, su kuriomis Turkija neturi laisvos prekybos sutarčių. Mokestis bus skaičiuojamas pagal formulę „kas daugiau“:

Benzininiams ir hibridiniams automobiliams bus taikomas 25 proc. muito tarifas arba mažiausiai ~5 000 eurų.

Iš tinklo įkraunamiems hibridams (PHEV) bus taikomas 30 proc. tarifas arba mažiausiai ~5 800 eurų.

Elektromobiliams bus taikomas 30 proc. tarifas arba mažiausiai ~7 000 eurų.

Minimalios sumos nustatymas užtikrina, kad net ir pigūs importuojami automobiliai bus apmokestinti solidžia suma.

Tikslas – ne tik apsauga, bet ir investicijos

Labiausiai nauji muitai paveiks Japonijos ir Korėjos gamintojus, kurie dalį savo modelių importuoja. Tačiau pagrindinis Turkijos tikslas – ne tik apsunkinti importą, bet ir priversti šiuos gamintojus investuoti į gamybą pačioje Turkijoje.

Panašu, kad strategija veikia. Kinijos milžinė BYD jau stato šalyje naują gamyklą, o „Hyundai“ nuo 2026-ųjų planuoja pradėti gaminti naują elektrinį modelį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

