Rusai pirktų vakarietiškus automobilius, bet negali: atskleidė kas juos pakeitė

Vakarų sankcijos, įvestos po invazijos į Ukrainą, sukėlė beveik visišką Europos, Korėjos ir Japonijos prekių ženklų pasitraukimą, o atsiradusį vakuumą žaibiškai ir agresyviai užpildė Kinijos automobilių pramonė.
Pilkojo importo iliuzija
Tiesa, prabangūs vokiški ar britiški automobiliai iš Maskvos salonų nedingo. Tačiau dabar jie į šalį patenka per trečiąsias šalis, tokias kaip Kazachstanas, o kiekvienas tarpininkas prie kainos prideda savo antkainį.
Rusijos pirkėjui tai reiškia ne tik gerokai išaugusią kainą, bet ir esmines rizikas: jokios gamyklinės garantijos, ribotą priėjimą prie originalių detalių ir nuolatinę grėsmę, kad gamintojas nuotoliniu būdu apribos automobilio funkcijas.
Rinkos transformacijos mastą geriausiai iliustruoja skaičiai. Jei 2021 m. Kinijos gamintojų rinkos dalis siekė vos 6,9 proc. , šiemet jis išaugo iki daugiau nei 50 proc. Iš dešimties perkamiausių markių Rusijoje dabar net septynios yra iš Kinijos.
Automobilių gamintojų rinkos dalis Rusijoje pagal regionus (proc)
2021 m.
- Kinija – 6,9 proc.
- Rusija – 26,4 proc.
- Europa – 27,8 proc.
- Pietų Korėja – 22,7 proc.
- Japonija – 14,7 proc.
- JAV – 1,6 proc.
2025 m. I pusmetis
- Kinija – 56,4 proc.
- Rusija – 34,4 proc.
- Europa – 3,1 proc.
- Pietų Korėja – 3 proc.
- Japonija – 2,3 proc.
- JAV – 0,4 proc.
*JATO Dynamics duomenys
Automobiliai – matrioškos
Reali Kinijos įtaka yra dar didesnė. Didžioji dalis „naujų“ rusiškų automobilių yra tiesiog kiniškų modelių kopijos su pakeistu ženkleliu.
Pati Rusija, išskyrus beviltiškai pasenusius „Lada Niva“ ar „UAZ Patrio“, nėra pajėgi sukurti konkurencingo automobilio.
Ryškiausias pavyzdys – naujas „Solaris“ prekės ženklas. Tai buvusioje „Hyundai“ gamykloje Sankt Peterburge surenkami automobiliai, kurie yra tiesiog „Hyundai Creta“, „Kia Rio“ ir „Hyundai Accent“ kopijos.
Akivaizdu, kad sankcijos sukėlė negrįžtamą lūžį. Rusijos automobilių rinka buvo atkirsta nuo Vakarų ir tapo Kinijos pramonės satelitu. Nors turtingi rusai vis dar gali įsigyti naują BMW naudodamiesi sudėtingomis schemomis, eilinis vairuotojas ateityje, tikėtina, vairuos tik kinišką automobilį.
Perkamiausių automobilių markių TOP 24 Rusijoje (2025 m. I pusmetis)
- Lada (Rusija) – 162 791 vnt.
- Haval (Kinija) – 63 929 vnt.
- Chery (Kinija) – 55 250 vnt.
- Geely (Kinija) – 35 578 vnt.
- Changan (Kinija) – 30 017 vnt.
- Belgee (Kinija) – 17 833 vnt.
- GAZ (Rusija) – 17 802 vnt.
- Jetour (Kinija) – 15 705 vnt.
- Omoda (Kinija) – 13 341 vnt.
- Solaris (P. Korėja) – 10 480 vnt.
- Jaecoo (Kinija) – 9 809 vnt.
- UAZ (Rusija) – 9 783 vnt.
- Exeed (Kinija) – 9 716 vnt.
- Tank (Kinija) – 8 220 vnt.
- Toyota (Japonija) – 7 780 vnt.
- Moskvich (Kinija) – 7 359 vnt.
- GAC (Kinija) – 7 352 vnt.
- BMW (Vokietija) – 5 278 vnt.
- Lixiang (Kinija) – 5 130 vnt.
- JAC (Kinija) – 4 576 vnt.
- Sollers (Rusija) – 4 381 vnt.
- Mercedes (Vokietija) – 4 022 vnt.
- Xcite (Kinija) – 3 527 vnt.
- BAIC (Kinija) – 3 359 vnt.
*JATO Dynamics duomenys
