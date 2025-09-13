Didžiausios detalių gamintojos Europoje vadovas pareiškė: ragina uždrausti kiniškų automobilių importą

Interviu Vokietijos leidiniui „Welt“ C. Périllat'as teigė, kad ES privalo sukurti lygias konkurencines sąlygas. Jis atkreipė dėmesį, kad JAV, Indija ir pati Kinija taiko griežtas vietinės gamybos kvotas, kurios įpareigoja užsienio gamintojus didelę dalį vertės kurti šalies viduje.
„ES privalo nustatyti minimalų reikalavimą europietiškai daliai automobiliuose, parduodamuose Europoje“, – sakė „Valeo“ vadovas.
Jis perspėjo, kad be tokių apsaugos priemonių pigūs importiniai automobiliai sunaikins Europos pramonę ir tai lems masinį darbo vietų praradimą. „Kalbama ne apie veiksmus prieš Kiniją, o apie veiksmus vardan Europos“, – pabrėžė jis.
Artėjančiame viršūnių susitikime bus diskutuojama ir apie vidaus degimo variklių draudimą nuo 2035 metų. C. Périllat'as teigė, kad palaiko visišką perėjimą prie elektrinės pavaros, tačiau pasisako už išimtis įkraunamiems hibridams ir kitas priemones, kurios padėtų padidinti elektromobilių nuvažiuojamą atstumą.
Tuo tarpu sintetinius degalus (e-fuels) „Valeo“ vadovas atmetė kaip neefektyvius: „Jei iš elektros pirmiausia pagaminsite sintetinius degalus, kad juos sudegintumėte, jūs tiesiog švaistysite energiją. Su tuo pačiu elektros kiekiu grynasis elektromobilis nuvažiuos penkis kartus toliau.“
