Ruginienė: valstybės biudžeto projektas Seimą pasieks laiku, derybos jau įpusėjo

„Dėl biudžeto – iki spalio 17 d. jis turi ateiti į Seimą, čia yra tam tikri terminai“, – Seime svarstant naujosios Vyriausybės programą ketvirtadienį sakė I. Ruginienė.
„Finansų ministerija aktyviai dirba, jau pirmas raundas praėjo, nuo šios savaitės pradedami ir kiti raundai derybų dėl biudžeto, tai tikrai laiku pasieks Seimą visas paketas“, – tikino naujosios Vyriausybės vadovė.
Taip I. Ruginienė kalbėjo parlamentui vėliau ketvirtadienį ketinant balsuoti dėl 20-osios Vyriausybės programos tvirtinimo ir prisiekti naujiesiems ministrams.
Paskirtasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas pabrėžė, kad Vyriausybė vykdydama programą pirmiausia laikysis fiskalinės drausmės taisyklių.
„Ne tik Vyriausybės programa, bet ir koalicinė sutartis yra, kurioje labai aiškiai nurodoma, kad centro-kairės politika bus vykdoma tiek, kiek leidžia fiskalinis tvarumas ir tikrai numatoma jo laikytis. Pagrindinis iššūkis vid dėlto yra mūsų geopolitinė padėtis, o ne noras išlaidauti“, – Seimo posėdžių salėje teigė K. Vaitiekūnas.
Kartu su valstybės biudžetu Seime yra svarstomi „Sodros“, Privalomojo sveikatos draudimo fondo ir kitų valstybės biudžetinių fondų biudžetai.
Biudžeto projektas po pateikimo Seime svarstomas dviem stadijomis.
2023-iaisiais priimtas įstatymas, kuriuo įtvirtintas trejų metų biudžeto sudarymo sistema, ji įsigaliojo rengiant 2025-2027 m. biudžeto projektą.
Pernai konservatorės Ingridos Šimonytės Vyriausybė 2025-2027 m valstybės biudžeto projektą Seimui pateikė spalio 17 d., jis priimtas gruodį.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!