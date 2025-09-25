Ruginienė: „Programa turės būti įgyvendinama visų ministrų ir kitokių kalbų aš net nepriimsiu“

„Programa turės būti įgyvendinama visų ministrų ir kitokių kalbų aš net nepriimsiu“, – žurnalistams Seime ketvirtadienį sakė I. Ruginienė.
Taip ji kalbėjo prieš Seimui imantis ministrų kabineto programos tvirtinimo. Ji buvo pateikta rugsėjo 10 dieną G. Nausėdai paskyrus 12 iš 14 ministrų.
„Aušriečiams“ nerandant kandidatų į aplinkos ir energetikos ministrus, įvyko portfelių mainai. Energetikos ministerija atiteko socdemams, Kultūros – „aušriečiams“.
Tuomet šios dvi partijos pateikė naujus kandidatus į tris ministerijas – Energetikos, Aplinkos ir Kultūros. Naujuosius kandidatus šalies vadovas paskyrė trečiadienį.
Nors dalis paskirtųjų ministrų neprisidėjo prie Vyriausybės programos rašymo ir opozicinėse frakcijose kalba, kad nepritaria kai kuriems jos punktams, premjerė sako, kad trys koaliciją formuojančios frakcijos pritarė jai, tad ir ministrai turės jos laikytis.
„Tai reiškia, kad ministrai ateina dirbti, kad įgyvendintų programą“, – sakė I. Ruginienė.
Pasak I. Ruginienės, jos vadovaujamos Vyriausybės programoje yra „keli esminiai horizontalūs tikslai“.
„Tai saugumas plačiąja prasme, kai kalbame apie gynybą ir saugumą šalies viduje, stiprų socialinį pagrindą kiekvienam gyventojui. Ir kitas horizontalus principas – tai šeimos politikos stiprinimas. Tai susiję su prastais demografiniais rodikliais, tai reiškia, kad mes turime skatinti šeimas“, – kalbėjo premjerė.
„Čia sueina daug smulkesnių dalykų, tai yra viešojo sektoriaus stiprinimas, paslaugų prieinamumas ir kitokia parama. Tai čia yra tokios kaip dramblio kojos, ant kurių bus dedami visi kiti dalykai“, – sakė ji.
Kaip skelbė BNS, Vyriausybės programoje valdantieji įsipareigoja gerokai didinti gynybos biudžetą – iki 5 proc. bendrojo vidaus produkto.
Taip pat žadama kadencijos metu nebeįvedinėti naujų mokesčių, išskyrus bankams taikomą finansinio stabilumo mokestį, kurio detalės išlieka nežinomos. Programoje įrašytas ir pažadas stabdyti dyzelino akcizo kėlimą, tačiau sparčiau didinti tabako, elektroninių cigarečių ir alkoholio akcizus.
Naujasis kabinetas atsisako idėjos steigti Regionų ministeriją, tačiau likusioje programoje įsipareigojimai didesne dalimi kartojasi su ankstesnės Gintauto Palucko Vyriausybės pažadais.
Tarp jų – spartesnis pensijų indeksavimas, socialinių ir kitų išmokų, viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų augimas, mažesnės eilės gydymo įstaigose, didesnis dėmesys kelių priežiūrai, priemokų už sveikatos draudimu apmokamas paslaugas uždraudimas, geresnės sąlygos verslui.
Užsienio politikoje srityje būsimoji Vyriausybė švelnina retoriką Kinijos atžvilgiu ir deklaruoja siekį normalizuoti diplomatinį atstovavimą su šia valstybe.
Jei Seimas ketvirtadienį pritars programai, prisieks visi naujosios Vyriausybės ministrai. Atlikus šias procedūras bus baigtas I. Ruginienės vadovaujamos Vyriausybės formavimas.
BNS rašė, kad rugpjūtį po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo ir ankstesnės valdančiosios daugumos iširimo sudaryta Socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų koalicija, Seime ji turi 82 narius.
Šios frakcijos formavo ir naują ministrų kabinetą.
Jame darbą pradės aštuoni nauji ministerijų vadovai, šeši jį tęs.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!