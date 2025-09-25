Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Premjerė: „aušriečiai“ norėjo Susisiekimo ministerijos, Raimondas Šukys nesiekė vadovauti SAM

2025-09-25 18:53 / šaltinis: BNS
2025-09-25 18:53

 Premjerė Inga Ruginienė sako, kad stringant dvidešimtosios Vyriausybės formavimui, „Nemuno aušra“ pirmiausia mainuose siekė gauti Susisiekimo ministeriją.

Inga Ruginienė (nuotr. BNS/Robertas Riabovas)

0

Naujojo ministrų kabineto vadovė taip pat teigia, kad „aušrietis“ Seimo vicepirmininkas Raimondas Šukys nesiekė vadovauti Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM).

„Pirmas noras iš „aušriečių“ buvo Susisiekimo ministerija, net ne Sveikatos, bet aš pati esu kalbėjusi su ponu Šukiu, jis tikrai prisipažino, kad jo pozicija jį tenkina ir jis neketina eiti į jokią ministeriją“, – LRT ketvirtadienį sakė I. Ruginienė.

„Nėra prasmės daryti mainus, jeigu žmogus neateis į tą poziciją, dėl kurios tu darai mainus“, – teigė ji.

R. Šukys 2010–2012 metais jau ėjo sveikatos apsaugos ministro pareigas.

Kaip rašė BNS, socialdemokratai formuojant Vyriausybę kuravo Kultūros ministeriją, kol ji buvo išmanyta į Energetikos, kuriai „Nemuno aušra“ nesėkmingai ieškojo vadovo.

Socdemai energetikos ministru pasiūlė iki tol juo dirbusį, prieš tai demokratų deleguotą Žygimantą Vaičiūną.

Tuo metu „Nemuno aušra“ į kultūros ministrus pasiūlė darbo patirties kultūros srityje neturintį verslininką, pastaruoju metu Seimo vicepirmininko patarėjo pareigas ėjusį Ignotą Adomavičių.

„Matėme, kad „Nemuno aušra“ gali pasiūlyti žmogų (vadovauti Kultūros ministerijai – BNS)“, – sakė I. Ruginienė.

I. Adomavičių kultūrininkai vadina netinkamu pareigoms dėl patirties stokos, kultūros lauko problemų neišmanymo. 

Ketvirtadienį Simono Daukanto aikštėje keli tūkstančiai žmonių protestavo prieš I. Adomavičiaus paskyrimą kultūros ministru. Per 50 tūkst. žmonių taip pat pasirašė peticiją, kuria raginama bet kurio „Nemuno aušros“ nario neskirti į ministrus.

