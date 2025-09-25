Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

DIENOS PJŪVIS. Žemaitaičio korta naujoje Vyriausybėje – ar ministrai pateisins gyventojų viltis?

2025-09-25 14:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-25 14:57

Nors naujasis Ingos Ruginienės ministrų kabinetas oficialiai pradeda darbą, pasipiktinimas juo niekur nedingsta. Visuomenę ypač audrina naujasis kultūros ministras Ignotas Adomavičius, trečiadienį atsakinėdamas į žurnalistų klausimus prezidentūroje surengęs savotišką, kaip teigia ekspertai, perfomansą. Ar visuomenės, ir ypač kultūros bendruomenės, baimės yra pagrįstos? Ar Remigijaus Žemaitaičio ministrai pateisins gyventojų viltis?

Nors naujasis Ingos Ruginienės ministrų kabinetas oficialiai pradeda darbą, pasipiktinimas juo niekur nedingsta. Visuomenę ypač audrina naujasis kultūros ministras Ignotas Adomavičius, trečiadienį atsakinėdamas į žurnalistų klausimus prezidentūroje surengęs savotišką, kaip teigia ekspertai, perfomansą. Ar visuomenės, ir ypač kultūros bendruomenės, baimės yra pagrįstos? Ar Remigijaus Žemaitaičio ministrai pateisins gyventojų viltis?

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja politologai Vytautas Dumbliauskas ir Ignas Kalpokas.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
XX Vyriausybė (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)
Seimas patvirtino Vyriausybės programą: Ruginienės Ministrų kabinetas pradeda darbą (73)
Stringantis Vyriausybės formavimas: keli scenarijai, kas gali būti. BNS Foto
Lemtinga diena ir 3 Vyriausybės scenarijai: politologai atskleidžia, kas pralaimi kovą (89)
Prezidentas susitiko su Inga Ruginiene ir valdančiosios koalicijos partijų vadovais (nuotr. Roberto Riabovo)
Ministrai dar nepaskelbti, o ekspertas kerta Nausėdai: „Jis peržengia savo įgaliojimus“ (58)
Prezidentas susitiko su Inga Ruginiene ir valdančiosios koalicijos partijų vadovais (nuotr. Roberto Riabovo)
Ekspertas prakalbo apie Žemaitaitį ir rėžė Nausėdai: „Čia kažkas jau panašaus į Baltarusiją“ (179)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų