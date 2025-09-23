Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Aktualijos

DIENOS PJŪVIS. Rankinės, laikrodžiai, automobiliai: ar politikai moka parodyti klasę be brangių daiktų?

2025-09-23 13:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-23 13:57

Praėjusią savaitę Lietuvoje plačiai nuskambėjo vadinamasis paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės rankinės skandalas. Socialiniuose tinkluose kilo diskusijos dėl jos pasirinkto aksesuaro – internautai svarstė, kad politikė galėjo pasirodyti su prabangia „Fendi“ rankine, kurios kaina siekia apie 5 tūkst. eurų.

1

Apie tai, koks turėtų būti politikų santykis su brangių daiktų demonstravimu, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja marketingo ir komunikacijos strategas Mindaugas Lapinskas ir mados analitikė, stilistė, dėstytoja Marija Palaikytė-Franchini.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. 

