Garsiai nuaidėjus rankinės skandalui pagaliau prabilo pati Inga Ruginienė: „Mano vyras gavo šoką“

Vis dėlto pati I. Ruginienė patikino, jog rankinė kainavo vos 50 eurų.
Tikra rankinuko kaina
Apie tai prabilo ir pati I. Ruginienė. LNK laidoje „KK2“ ji sakė, kad rankinė buvo pirkta Milane už 50 eurų, o gandai apie prabangą jos šeimai sukėlė nemenką šoką.
„Šitam rankinukui daug metų, jis jau šiek tiek pasitrynęs, bet vis tiek oda išlaiko savo formą ir spalvą. Dėl to labai mėgstu itališkas rankines. Vis dėlto tai nėra aukštos klasės brendas. Pajuokausiu, bet mano vyras gavo šoką, nes jis galvojo, kad kaina yra viena, o pasirodo – 5 tūkstančiai“, – sakė paskirtoji premjerė.
Rankinukas pirktas itališkoje parduotuvėje
Ji taip pat pabrėžė, kad vengia pirkti neaiškios kilmės daiktus:
„Kadangi tai yra pirkta oficialioje itališkoje parduotuvėje, tai akivaizdu, kad tai nėra padirbinys ir kad jį padarė italų gamintojas.“
Naujienų portalas tv3.lt primena, skandalas kilo po to, kai socialiniuose tinkluose pasirodė nuotraukos ir komentarai, jog paskirtoji premjerė Inga Ruginienė renginyje pasirodė su prabangia „Fendi“ rankine. Internautai pradėjo dalintis, kad tokio aksesuaro kaina siekia apie 5 tūkstančius eurų. Tai iškart sukėlė diskusijų bangą – dalis visuomenės klausė, ar tokie pirkiniai dera politikui, einančiam aukščiausias valstybės pareigas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!