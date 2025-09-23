Kalendorius
Rugsėjo 23 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
10
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Garsiai nuaidėjus rankinės skandalui pagaliau prabilo pati Inga Ruginienė: „Mano vyras gavo šoką“

2025-09-23 10:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-23 10:55

Praėjusią savaitę Lietuvoje plačiai nuskambėjo vadinamasis paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės rankinės skandalas. Socialiniuose tinkluose kilo diskusijos dėl jos pasirinkto aksesuaro – internautai svarstė, kad politikė galėjo pasirodyti su prabangia „Fendi“ rankine, kurios kaina siekia apie 5 tūkst. eurų.

Inga Ruginienė, rankinė (nuotr. BNS/Robertas Riabovas, Facebook)
10

Praėjusią savaitę Lietuvoje plačiai nuskambėjo vadinamasis paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės rankinės skandalas. Socialiniuose tinkluose kilo diskusijos dėl jos pasirinkto aksesuaro – internautai svarstė, kad politikė galėjo pasirodyti su prabangia „Fendi“ rankine, kurios kaina siekia apie 5 tūkst. eurų.

REKLAMA
10

Vis dėlto pati I. Ruginienė patikino, jog rankinė kainavo vos 50 eurų.

Ingos Ruginienės įvaizdis
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ingos Ruginienės įvaizdis

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tikra rankinuko kaina

Apie tai prabilo ir pati I. Ruginienė. LNK laidoje „KK2“ ji sakė, kad rankinė buvo pirkta Milane už 50 eurų, o gandai apie prabangą jos šeimai sukėlė nemenką šoką.

REKLAMA
REKLAMA

„Šitam rankinukui daug metų, jis jau šiek tiek pasitrynęs, bet vis tiek oda išlaiko savo formą ir spalvą. Dėl to labai mėgstu itališkas rankines. Vis dėlto tai nėra aukštos klasės brendas. Pajuokausiu, bet mano vyras gavo šoką, nes jis galvojo, kad kaina yra viena, o pasirodo – 5 tūkstančiai“, – sakė paskirtoji premjerė.

REKLAMA

Rankinukas pirktas itališkoje parduotuvėje

Ji taip pat pabrėžė, kad vengia pirkti neaiškios kilmės daiktus:

„Kadangi tai yra pirkta oficialioje itališkoje parduotuvėje, tai akivaizdu, kad tai nėra padirbinys ir kad jį padarė italų gamintojas.“

Naujienų portalas tv3.lt primena, skandalas kilo po to, kai socialiniuose tinkluose pasirodė nuotraukos ir komentarai, jog paskirtoji premjerė Inga Ruginienė renginyje pasirodė su prabangia „Fendi“ rankine. Internautai pradėjo dalintis, kad tokio aksesuaro kaina siekia apie 5 tūkstančius eurų. Tai iškart sukėlė diskusijų bangą – dalis visuomenės klausė, ar tokie pirkiniai dera politikui, einančiam aukščiausias valstybės pareigas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
APALONAS
APALONAS
2025-09-23 11:04
MANO ZMONA IS ITALIJOS VISADA PARSIVEZA RANKINIU,KURIU KAINA IKI 50 EURU,O KATALOGOSE PO 2000 AR 5OOO EURU.PAS NEGRA GALI NUSIPIRKTI IR UZ 30 EURU.
Atsakyti
ziaubas
ziaubas
2025-09-23 11:07
Kiek dar tu šoku vyrelis gaus...!!!!
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (10)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų